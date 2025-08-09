Musíme se sjednotit. Muslimské země se staví proti plánu Izraele obsadit Gazu

  13:53
Přibližně 20 arabských a muslimských zemí ve společném prohlášení odsoudilo plán Izraele obsadit město Gaza a označili jej za nebezpečnou eskalaci. K prohlášení se připojily například Egypt, Saúdská Arábie nebo Turecko.
Izraelští vojáci na hranicích s Pásmem Gazy (29. července 2025)

Izraelští vojáci na hranicích s Pásmem Gazy (29. července 2025) | foto: AP

Palestinci si prohlížejí místo po ranním izraelském útoku na dům ve městě Gaza....
Palestinci běží k padákům s humanitární pomocí, které byly shozeny nad severní...
Portrét izraelsko-německého rukojmího Roma Braslavského zadržovaného v Pásmu...
Snímek z videa, které 1. srpna 2025 zveřejnilo hnutí Hamás, ukazuje izraelského...
46 fotografií

Arabští a muslimští představitelé uvedli, že plán schválený izraelským bezpečnostním kabinetem v pátek, představuje „hrubé porušení mezinárodního práva a pokus o upevnění nelegální okupace a vnucení hotové věci v rozporu s mezinárodní legitimitou“.

Muslimské národy se musejí zcela sjednotit a pracovat na zmobilizování mezinárodního společenství proti plánu Izraele převzít kontrolu nad městem Gaza, prohlásil turecký ministr zahraničí Hakan Fidan na tiskové konferenci v Egyptě. Hakan se tam setkal se svým egyptským protějškem Badrem Abdalem Áttím a egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím. Fidan rovněž oznámil, že bylo svoláno mimořádné zasedání Organizace islámské spolupráce (OIC).

Izraelský plán vyvolal kritiku také ze strany OSN, Británie, Francie i dalších zemí. Německo reagovalo oznámením, že neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy.

Ostrý krok spojence. Berlín zastaví vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Turecko bylo mezi prvními zeměmi, které už dříve vyzvaly mezinárodní společenství, aby realizaci rozhodnutí izraelského vedení zabránilo. Cílem izraelského plánu je podle prohlášení tureckého ministerstva zahraničí „nuceně vysídlit Palestince z jejich vlastní země tím, že učiní Gazu neobyvatelnou“. Izrael podle Ankary musí okamžitě ukončit válku a zahájit jednání směřující k dvoustátnímu řešení, které předpokládá, že vedle židovského státu vznikne stát palestinský.

Izraelský plán již ostře odsoudilo také Jordánsko, podle kterého se jedná o pokračování politiky extremistické vlády, která systematicky útočí na civilní infrastrukturu.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac podle serveru BBC uvedl, že země, které plán odsoudily a pohrozily sankcemi, odhodlání Izraele neoslabí.

