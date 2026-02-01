Organizace působící v Pásmu Gazy jsou povinny předložit seznam Palestinců, kteří pro ně pracují, uvedlo ministerstvo pro diasporu. To má na starosti registraci humanitárních organizací. MSF tak musí palestinské území opustit do 28. února.
Izrael na konci loňského roku oznámil, že odebere povolení k činnosti těm organizacím, které podle něj nevyhověly jeho novým požadavkům na registraci. Do 1. března pak musejí tyto organizace ukončit veškerou svou činnost. Mezi 37 dotčenými organizacemi jsou kromě MSF i katolická Caritas Internationalis či CARE. Zákaz působení se týká nejen Pásma Gazy, ale také okupovaného Západního břehu a východního Jeruzaléma.
Šéf OSN António Guterres a řada států Evropské unie rozhodnutí Izraele kritizovali a vyjádřili znepokojení nad opětovným zhoršováním katastrofální humanitární situace v Pásmu Gazy.
Izraelské úřady zavedly nový systém registrace nevládních organizací pro palestinská území loni v březnu. Podle něj musejí tyto organizace předložit například úplný seznam svých palestinských a zahraničních zaměstnanců, včetně podrobností o jejich rodinných příslušnících. Některé organizace uvedly, že neposkytly údaje o svých palestinských zaměstnancích, neboť se obávají, že by se tito lidé mohli stát cílem izraelské armády.
Od loňského října, kdy začalo platit po dvou letech války příměří mezi palestinským teroristickým hnutím Hamás a Izraelem, se humanitární situace v Pásmu Gazy výrazně nezlepšila. Více než milion lidí žije podle OSN stále ve stanech či provizorních přístřešcích, vodovodní, kanalizační a elektrická infrastruktura je zničená a nemocnice stále nestíhají ošetřovat zraněné a nemocné.