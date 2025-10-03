Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Autor:
  8:11
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala 41 zadržených plavidel, ale žádnou pomoc nenašla. Lodě dopravila do přístavu Ašdod a zadržela několik set lidí z jejich palub. Podle ministerstva zahraničí Izraele byla celá mise aktivistů jen provokací. Kvůli postupu Jeruzaléma vůči humanitárním pracovníkům protestovaly po celém světe tisíce lidí.
Greta Thunbergová a další aktivisté po zadržení jejich flotily Izraelci (2....

Greta Thunbergová a další aktivisté po zadržení jejich flotily Izraelci (2. října 2025) | foto: Reuters

Flotila aktivistů mířících do Pásma Gazy tvrdí, že na ni někdo zaútočil. (19....
Švédská aktivistka Greta Thunbergová je mezi zadrženými členy posádek lodí,...
Greta Thunbergová a členové posádky gestikulují ze své lodi, která je součástí...
Greta Thunbergová hovoří s agenturou Reuters na palubě lodi, která je součástí...
7 fotografií

Izraelská armáda uvedla, že při zásahu proti flotile propalestinských aktivistů mířících do Pásma Gazy zadržela přibližně 400 lidí a zabavila 41 lodí.

Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc válkou sužovaným obyvatelům. Video na sociální síti X od ministerstva zahraničí Izraele je však vůči tvrzení o pomocí skeptické.

„Izraelská policie hledá humanitární pomoc od Hamásu-Sumud, aby ji mohla pokojně převézt do Gazy. Jediný problém: zatím toho moc nenašli. Jak jsme již řekli, nikdy nešlo o pomoc. Vždy šlo o provokaci,“ stálo v popisku u videa ministerstva na síti X.

Mezi zadrženými jsou například známá ekologická aktivistka Greta Thunbergová, několik členů Evropského a italského parlamentu či bývalá barcelonská primátorka Ada Colauová.

Podle úřadů a médií jsou mezi nimi na čtyři desítky Italů, podobný počet Španělů a další desítky lidí z Francie, Turecka či Tuniska. Podle dostupných informací při zásahu nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn.

„Na konci operace bylo přes 400 účastníků bezpečně přepraveno do přístavu Ašdod,“ uvedl podle agentury AFP představitel armády. Podle flotily izraelští vojáci zadrželi prakticky všech 443 aktivistů na palubách lodí. Zadržení budou mít na výběr buď podpis prohlášení, že vstoupili na izraelské území nelegálně, což povede k jejich rychlému vyhoštění, nebo se podrobí soudnímu stání, což celou záležitost prodlouží.

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Zásah uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Gratuluji vojákům a velitelům námořnictva, kteří splnili svůj úkol během svátku Jom kipur nejprofesionálnějším a nejúčinnějším způsobem,“ uvedl Netanjahu. Flotilu označil za „kampaň za delegitimizaci Izraele“.

Izraelský postup však vzbudil kritiku řady zemí a mezinárodních organizací. Španělské státní zastupitelství zásah zahrne do svého vyšetřování válečných zločinů v Pásmu Gazy. Postup Izraele vyvolal také protesty v několika evropských městech. Nejsilnější byly demonstrace zřejmě ve Španělsku a Itálii.

Zadržení účastníků flotily, mezi nimiž jsou i švýcarští občané, podnítilo demonstrace také v Ženevě a Bernu. Ženevská policie podle očitých svědků agentury Reuters použila proti demonstrantům slzný plyn a vodní děla. To agentuře potvrdil i policejní mluvčí Alexandre Brahier, podle nějž se dnes večer na demonstraci ve městě sešlo asi 3000 lidí.

Krouží kolem nás izraelští vojáci, tvrdí Češka z propalestinské flotily

„Museli jsme sáhnout k opatřením pro kontrolu davu včetně slzného plynu a vodních děl,“ řekl Brahier. Demonstranti podle něj u sebe neměli zbraně, ale házeli předměty a způsobili škody na majetku sprejováním graffiti.

Podobné konfrontace jsou ve Švýcarsku poměrně vzácné, podotkl Reuters, ačkoli protesty na podporu Palestinců v Pásmu Gazy v posledních týdnech i v této zemi nabírají na síle. „Ve velkých městech lze očekávat rozsáhlé protesty, ale ne každý den jsme nuceni se uchýlit k takovýmto kontrolním opatřením,“ dodal Brahier.

Konání generální stávky proti zastavení flotily a proti válce v Pásmu Gazy dnes potvrdilo vedení italských odborů, ačkoliv úřady ji prohlásily za nezákonnou kvůli nedodržení lhůt. Šéf největší italské odborové centrály CGIL Maurizio Landini nicméně dnes odpoledne uvedl, že stávka je v souladu se zákonem. „Proti rozhodnutí se odvoláme,“ uvedl Landini.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali loď Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala 41 zadržených plavidel, ale žádnou pomoc nenašla....

3. října 2025  8:11

Babiš po debatě křepčil v autě, Fiala vyjádřil obavy o jeho zdraví

V rozdílné náladě odjížděli premiér Petr Fiala a lídr ANO Andrej Babiš ze závěrečné předvolební debaty lídrů na TV Nova. Zatímco Babiš v autě divoce gestikuloval a pokoušel se o zpěv za tónů...

3. října 2025  7:19

Americké stíhačky se přiblížily břehům Venezuely. Podle Trumpa kvůli pašerákům

Pět amerických stíhaček se ve čtvrtek přiblížilo k pobřeží Venezuely. Incident odsoudilo tamní ministerstvo zahraničí, podle nějž šlo o nepovolený průnik do oblasti pod vzdušnou kontrolou...

3. října 2025  6:34

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12

Poplach na letišti v Mnichově. Kvůli neznámým dronům zrušilo 17 letů

Mnichovské letiště ve čtvrtek večer přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v okolí i areálu letiště. Zcela zrušeno bylo 17 letů, dalších 15 příletů bylo odkloněno do Stuttgartu, Norimberku,...

3. října 2025  3:52,  aktualizováno  6:03

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:45

Paradox Číny. Veze se na zelené vlně, zároveň však staví nové uhelné elektrárny

Premium

Co do instalace solárních a větrných elektráren se Čína stala světovým lídrem. Nicméně v oblasti snižování emisí CO2 čelí výzvám kvůli pokračujícímu růstu spotřeby energie a závislosti na uhlí....

3. října 2025

Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron

Premium

Do Prahy se Cameron Douglas vrátil po 20 letech a hned v úvodu rozhovoru si vzpomněl, proč ho česká metropole tak okouzlila. „Američané si občas ani neuvědomují, že naše země ještě nemá ani tři sta...

3. října 2025

Stále nevíte, koho volit? Volební kalkulačka iDNES.cz na poslední chvíli

Okamžik rozhodnutí, jaký jeden hlasovací lístek s kandidátkou dát do bílé obálky, se blíží. Pokud je odpověď na otázku „komu dát hlas“ stále nejasná, mohla by pomoci volební kalkulačka, kterou...

3. října 2025

Řidičů je málo, trápí dopravce. Zájemce lákají na bonusy, mezery vyplňují Filipínci

Neúprosný demografický vývoj, jiné životní preference lidí než dříve, slabé „výchovy“ nových řidičů – kombinace těchto faktorů má neblahé následky. Řidiči, zejména autobusů a kamionů, se stali silně...

3. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Putinova cizinecká legie: z Telegramu do zákopů. Kdo válčí v ruské uniformě a proč

Premium

Rusové lákají do bojů v jejich uniformách cizince zejména přes kanály Telegramu i Whats App. Slibují balík peněz, občanství či pozemky, jenže realita je jinde. Cizince posílají do nejtěžších bojů. O...

3. října 2025

„Naposledy“ proti sobě. Babiš hýřil vtipy a předvedl němčinu, Fiala vsadil na pravdu

Jen dvakrát se v jednom studiu v předvolební debatě potkali premiér Petr Fiala a lídr opozice Andrej Babiš. Poprvé ve středu na TV Prima a ve čtvrtek, jen den před parlamentními volbami, na televizi...

2. října 2025  22:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.