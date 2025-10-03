Izraelská armáda uvedla, že při zásahu proti flotile propalestinských aktivistů mířících do Pásma Gazy zadržela přibližně 400 lidí a zabavila 41 lodí.
Cílem aktivistů z projektu Global Sumud Flotilla bylo porušit izraelské námořní embargo uvalené na Pásmo Gazy a dovézt pomoc válkou sužovaným obyvatelům. Video na sociální síti X od ministerstva zahraničí Izraele je však vůči tvrzení o pomocí skeptické.
„Izraelská policie hledá humanitární pomoc od Hamásu-Sumud, aby ji mohla pokojně převézt do Gazy. Jediný problém: zatím toho moc nenašli. Jak jsme již řekli, nikdy nešlo o pomoc. Vždy šlo o provokaci,“ stálo v popisku u videa ministerstva na síti X.
Mezi zadrženými jsou například známá ekologická aktivistka Greta Thunbergová, několik členů Evropského a italského parlamentu či bývalá barcelonská primátorka Ada Colauová.
Podle úřadů a médií jsou mezi nimi na čtyři desítky Italů, podobný počet Španělů a další desítky lidí z Francie, Turecka či Tuniska. Podle dostupných informací při zásahu nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn.
„Na konci operace bylo přes 400 účastníků bezpečně přepraveno do přístavu Ašdod,“ uvedl podle agentury AFP představitel armády. Podle flotily izraelští vojáci zadrželi prakticky všech 443 aktivistů na palubách lodí. Zadržení budou mít na výběr buď podpis prohlášení, že vstoupili na izraelské území nelegálně, což povede k jejich rychlému vyhoštění, nebo se podrobí soudnímu stání, což celou záležitost prodlouží.
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Zásah uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. „Gratuluji vojákům a velitelům námořnictva, kteří splnili svůj úkol během svátku Jom kipur nejprofesionálnějším a nejúčinnějším způsobem,“ uvedl Netanjahu. Flotilu označil za „kampaň za delegitimizaci Izraele“.
Izraelský postup však vzbudil kritiku řady zemí a mezinárodních organizací. Španělské státní zastupitelství zásah zahrne do svého vyšetřování válečných zločinů v Pásmu Gazy. Postup Izraele vyvolal také protesty v několika evropských městech. Nejsilnější byly demonstrace zřejmě ve Španělsku a Itálii.
Zadržení účastníků flotily, mezi nimiž jsou i švýcarští občané, podnítilo demonstrace také v Ženevě a Bernu. Ženevská policie podle očitých svědků agentury Reuters použila proti demonstrantům slzný plyn a vodní děla. To agentuře potvrdil i policejní mluvčí Alexandre Brahier, podle nějž se dnes večer na demonstraci ve městě sešlo asi 3000 lidí.
Krouží kolem nás izraelští vojáci, tvrdí Češka z propalestinské flotily
„Museli jsme sáhnout k opatřením pro kontrolu davu včetně slzného plynu a vodních děl,“ řekl Brahier. Demonstranti podle něj u sebe neměli zbraně, ale házeli předměty a způsobili škody na majetku sprejováním graffiti.
Podobné konfrontace jsou ve Švýcarsku poměrně vzácné, podotkl Reuters, ačkoli protesty na podporu Palestinců v Pásmu Gazy v posledních týdnech i v této zemi nabírají na síle. „Ve velkých městech lze očekávat rozsáhlé protesty, ale ne každý den jsme nuceni se uchýlit k takovýmto kontrolním opatřením,“ dodal Brahier.
Konání generální stávky proti zastavení flotily a proti válce v Pásmu Gazy dnes potvrdilo vedení italských odborů, ačkoliv úřady ji prohlásily za nezákonnou kvůli nedodržení lhůt. Šéf největší italské odborové centrály CGIL Maurizio Landini nicméně dnes odpoledne uvedl, že stávka je v souladu se zákonem. „Proti rozhodnutí se odvoláme,“ uvedl Landini.