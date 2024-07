Sílí indicie, že se nám podařilo zabít dvojku Hamásu v Gaze, oznámil Izrael

„Přibývá známek, že zabití Mohammeda Dajfa bylo úspěšné,“ oznámil mluvčí izraelské armády Daniel Hagari. Izraelci nálet provedli minulý týden v humanitární oblasti západně od města Chán Júnis. Zemřelo při něm nejméně devadesát lidí a dalších tři sta utrpělo zranění, tvrdí úřady ovládané Hamásem.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu pak řekl, že cílem úderu byl právě Dejf se svým zástupcem Rafou Salámím. Jeho smrt armáda potvrdila už v neděli, „dvojkou“ Hamásu v Gaze si však nebyla jistá. Ne nadarmo mu totiž přezdívá Kočka s devíti životy. Velitele brigád al-Kassám, ozbrojeného křídla Hamásu, se v minulosti pokusila zabít už nejméně šestkrát.

„Nepolapitelný“ Muhammad Dajf jí však unikal. Coby mezinárodně hledaného teroristu ho na svém seznamu mají i Spojené státy. Po posledním atentátu byl podle nepotvrzených zpráv ochrnutý a pohyboval se na invalidním vozíku. Dajf přímo stál za brutálním útokem teroristů na Izrael z loňského 7. října, při němž ozbrojenci zavraždili přes 1 200 lidí a více než 200 dalších unesli.

Sám Dajf masakr, který vedl k nynější válce v Gaze, nazval bouří al-Aksá a jeho hlas je slyšet ve zveřejněném vzkazu Hamásu. Ten muže, jehož místo úkrytu ani současný vzhled nebyly veřejně známé, označuje za svého „šéfa štábu“. Zástupce hnutí také jeho smrt před několika dny popřel s tím, že se těší dobrému zdraví.

„Sálámí byl určitě zneškodněn. Dajf a Salámí byli v době náletu vedle sebe. Hamás skrývá, co se Dajfovi stalo,“ poznamenal však také Hagari na páteční tiskové konferenci.

O mistrovi převleků se veřejně ví jen málo, třeba že se narodil v roce 1965 v uprchlickém táboře v Chán Júnisu. S Hamásem byl Dajf spojen od osmdesátých let a podílel se na mnoha jeho operacích, včetně únosů vojáků a sebevražedných atentátů.

Inšalláh, Sinvár bude další, baví se Palestinci

Armáda v souvislosti s Dajfovou pravděpodobnou smrtí už ve čtvrtek zveřejnila záznam telefonátů, které v Gaze zachytila. V jednom z nich spolu dva Palestinci o této novině mluví. „Zabili Dajfa!“ říká první z nich. „Inšalláh (Dá-li Bůh), zabijí i Sinvára. Co jiného na to říct? Gratuluju!“ odpovídá druhý. „Inšalláh, inšalláh, kéž by,“ navazuje opět první muž. „Ať taky spočneme, už toho bylo dost,“ uzavírá druhý hlas zachycený hovor.

Druhý hovor pak probíhá mezi mužem a ženou a stejně jako ten první údajně pochází přímo ze soboty, kdy k náletu došlo. Muž říká ženě, že byl Dajf zabit, a ta se ptá, zda je to pravda. „To bude dobré, kéž by už válka skončila,“ doufá žena. Muž ji pak instruuje, že nikdo nesmí na pláž a že to má vyřídit i jeho strýcům. „Brzy to bude i Sinvár, s Boží pomocí,“ řekne ještě žena.

Jahjá Sinvár je politický lídr Hamásu. Do čela skupiny v Pásmu Gazy byl vybrán v roce 2017, kdy na postu vystřídal současného šéfa celého hnutí Ismáíla Haníju. I tyto muže má Izrael na svém seznamu odplaty za 7. říjen. Sinvár tehdejší útok pravděpodobně plánoval a schválil. A pravděpodobně by mohl nynější krveprolití v Gaze i ukončit. Jednání o příměří mezi Hamásem a Izraelem však údajně hatí z čistě osobních pohnutek – kdysi strávil dlouhá léta v izraelském vězení. A jeho zabití nyní podle dřívějších informací brání fakt, že má u sebe až desítky rukojmích.

„Tyto originální nahrávky z hloubi Pásma Gazy ukazují pocity obyvatel Pásma vůči velitelům Hamásu i to, jak si přejí jejich smrt, aby válka mohla skončit,“ řekl ke zveřejněným telefonátům další mluvčí izraelské armády Avichaj Adraee.