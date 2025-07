Krátce poté, co v neděli ráno Izrael shazoval do Gazy padáky tuny jídla nad dosavadní dodávky, neskrýval otec uneseného 7. října 2023 z festivalu Nova své rozhořčení: „Několik dní poté, co Hamás zhatil jednání, mu posíláme dárky.“ Podle něj je to důkaz, že vládě Benjamina Netanjahua chybí strategie v Gaze.

Podle pozorovatelů jednání zkrachovala i kvůli tomu, že Palestinci měli „bizarní požadavky“, například výměnou za každého mrtvého uneseného propuštění desítek žijících Palestinců odsouzených za vraždy.