Pět lidí zemřelo při útocích na bytové domy v severozápadní části a dvě osoby v jihozápadní části Gazy, jeden člověk také zemřel při náletu na dům v uprchlickém táboře Šatí na západě tohoto města.
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Válka v Pásmu Gazy vypukla 7. října 2023 poté, co ozbrojenci z teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.
Izrael 27. října zahájil rozsáhlou vojenskou ofenzivu, při které v Gaze zabil podle místních úřadů nejméně 72 800 Palestinců. Klid zbraní mezi Hamásem a Izraele platí od loňského 10. října, obě strany se však obviňují z jeho porušování. Od té doby bylo při izraelských útocích podle ministerstva zdravotnictví spadajícího pod Hamás zabito přes 900 lidí.
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V první fázi příměří došlo k propuštění posledních unesených izraelských rukojmích z Gazy výměnou za Palestince zadržované Izraelem. Přechod do druhé fáze, která měla vést k odzbrojení Hamásu a postupnému stažení izraelské armády, se však podle AFP zdá být zcela zablokován.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý čtvrtek armádě nařídil, aby ignorovala podmínky říjnového příměří a převzala kontrolu nad 70 procenty Pásma Gazy. Izrael dosud ovládá 60 procent tohoto palestinského území.