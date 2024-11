Přestali si důvěřovat. Netanjahu odvolal ministra obrany Galanta

Kace nahradí dosavadní ministr bez portfolia Gideon Saar.

„Bohužel, i když v prvních měsících války panovala důvěra a probíhala velmi plodná práce, v posledních měsících tato důvěra mezi mnou a ministrem obrany praskla,“ uvedl Netanjahu. Podle něj se neshodli na vedení války, kterou Izrael po teroristickém útoku 7. října minulého roku vede v Pásmu Gazy s palestinským teroristickým hnutím Hamás.

Premiér obvinil Galanta, že činil rozhodnutí a vydával prohlášení, která byla v rozporu s rozhodnutími a vyjádřeními kabinetu. Podle něj většina členů kabinetu s odvoláním ministra souhlasí, uvádí portál The Times of Israel.

„Mnohokrát jsem se pokoušel tyto mezery překlenout, ale stále se prohlubovaly. Nepřijatelným způsobem se o nich i dozvěděla veřejnost. A co hůř, dostalo se to i k nepříteli. Naši nepřátelé si to užívali a měli z toho velký prospěch,“ dodal Netanjahu.