Izrael deportoval další várku aktivistů z flotily, je mezi nimi i Thunbergová

Připravujeme podrobnosti...
|
Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici
Připravujeme podrobnosti...
|
Jednali s námi jako s opicemi, viní členové flotily Izrael. Aktivistka kousla zdravotnici
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...
Izrael oznámil, že v pondělí deportoval do Řecka a na Slovensko dalších 171 aktivistů z mezinárodní humanitární flotily, která mířila do Pásma Gazy. Mezi deportovanými je mimo jiné švédská klimatická...
Předsedkyně Sociální demokracie Jana Maláčová na sociální síti X uvedla, že celé grémium strany rezignuje ke dni mimořádného sjezdu. V grémiu SOCDEM působí kromě Maláčové také Lubomír Zaorálek nebo...
Aplikace eDoklady má za sebou zatěžkávací zkoušku, kterou ale neprošla. V pátek při sněmovních volbách způsobila problémy mnohým voličům, kteří se ve volební místnosti chtěli místo klasické plastové...
Třinecké železárny už opět vyrábějí surově železo ve dvou vysokých pecích. Produkci omezila rekordně krátká odstávka pece číslo čtyři kvůli její rekonstrukci, která trvala jen 42 dní a přišla na 700...
Osmnáct let dostal u královéhradeckého krajského soudu silový sportovec Tomáš Suchánek, který v bytě na sídlišti v Hradci Králové před necelým rokem zavraždil dvaapadesátiletou čínskou prostitutku....
Nejméně jeden horolezec zemřel na podchlazení a více než 200 dalších zůstává uvězněno na východním svahu Mount Everestu v Tibetu. Tuto oblast, kterou si oblíbili horolezci i turisté, v pátek postihla...
Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců,...
Sankce ze strany západních států vedou k rozvoji barterového obchodu. Ten sice ve světě dominoval před několika sty lety, nyní ale mnohé ekonomiky v podstatě nemají jinou možnost. Barterového obchodu...
Central Park uprostřed newyorského Manhattanu patří mezi nejvíce fotografovaná místa světa. Ačkoli co do velikosti se mezi newyorskými parky řadí až na šesté místo, v počtu návštěvníků je první....
Festivalové ceny diváky někdy odrazují, ovšem novinka kin Slyšíš mě? si na Berlinale připsala trofej, která je jasným doporučením, vyhrála totiž hlasování publika. Vypráví o harmonickém vztahu, který...
Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post...