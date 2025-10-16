Červená linie. Izrael dává potichu najevo, že s ministrem Turkem by měl problém

Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Filip Turek. (4. října 2025)

Adam Hájek
  20:00
Izraelská vláda sice udržuje přátelské vztahy s mnoha kontroverzními evropskými politiky, s Filipem Turkem jako českým ministrem zahraničí by však měla problém. Židovský stát opatrně signalizuje: doufáme, že se i vznikající vláda Andreje Babiše důsledně vymezí proti projevům antisemitismu a nacismu.

Izraelce, kteří oslavují propuštění rukojmí a konec války v Gaze, teď české povolební šarvátky nezajímají. Ale co když za rok přijede do Jeruzaléma český ministr zahraničí a tamní tisk začne propírat jeho staré fotky se zdviženou pravicí?

Izraelská diplomacie se zatím chová velmi zdrženlivě a vyčkává na oznámení personálií Babišovy vlády. Z vyjádření ambasády v Praze je nicméně patrné, že debaty ohledně Turkova možného nástupu do Černínského paláce sleduje.

Jde i o velké peníze, protože Česká republika je pro židovský stát nejvýznamnějším obchodním partnerem ve střední Evropě. Izraelci například vlastní opavskou farmaceutickou továrnu Teva.

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

