Červená linie. Izrael dává potichu najevo, že s ministrem Turkem by měl problém

Izraelce, kteří oslavují propuštění rukojmí a konec války v Gaze, teď české povolební šarvátky nezajímají. Ale co když za rok přijede do Jeruzaléma český ministr zahraničí a tamní tisk začne propírat jeho staré fotky se zdviženou pravicí?
Izraelská diplomacie se zatím chová velmi zdrženlivě a vyčkává na oznámení personálií Babišovy vlády. Z vyjádření ambasády v Praze je nicméně patrné, že debaty ohledně Turkova možného nástupu do Černínského paláce sleduje.
Jde i o velké peníze, protože Česká republika je pro židovský stát nejvýznamnějším obchodním partnerem ve střední Evropě. Izraelci například vlastní opavskou farmaceutickou továrnu Teva.