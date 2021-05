Dají si Izrael a Hamás humanitární přestávku? Ve hře je pátek

„Krizi veřejného zdravotnictví zhoršuje uzávěra vstupních míst jak pro pacienty, tak pro humanitární pomoc a dodávky zdravotnických potřeb,“ řekl regionální ředitel WHO Ahmad Manzarí.



WHO odhaduje, že zdravotnický systém na obou palestinských územích, tedy v Pásmu Gazy i na Západním břehu Jordánu, potřebuje pro příští půlrok naléhavě pomoc sedmi milionů dolarů (146 milionů korun).

Oddělení východního Středomoří WHO oznámilo, že peníze pomohou financovat základní zdravotnické prostředky. Nejvíc je zapotřebí materiál pro traumatologickou chirurgii a dále pak pro boj proti covidu-19.



Od 10. května, kdy začaly boje mezi palestinským Hamásem a Izraelem, zemřelo 230 Palestinců a přes 1 700 lidí je v Pásmu Gazy zraněných.

WHO požaduje i vyškolení většího počtu zdravotníků, kteří budou schopni pomáhat se zraněnými. Pomoc potřebuje rovněž sektor duševního zdraví.

Podle WHO bylo v Pásmu Gazy zraněno 42 pracovníků ve zdravotnictví a poškozeno je 24 nemocnic a klinik. V pondělí byla zasažena při izraelské palbě jediná laboratoř, která v Gaze prováděla testy na covid-19.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že kvůli bojům není možné trasovat nakažené a pokračovat v očkování. Před boji v Pásmu prováděli denně asi 1600 testů, přičemž 28 procent jich bylo pozitivních.

Klid zbraní by mohl nastat v pátek

List The Wall Street Journal (WSJ) ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje napsal, že mezi Izraelem a Hamásem by mohlo v pátek začít platit příměří.

Izraelský server Walla s odvoláním na nejmenovaného izraelského představitele oznámil, že by příměří mohlo být dohodnuto v následujících 24 hodinách. Vyjednává se dvěma kanály - jedním je egyptská tajná služba, druhým blízkovýchodní vyslanec OSN Tor Wennesland.

WSJ napsal, že egyptští prostředníci pokročili při vyjednávání s vedením Hamásu a že Izrael „v soukromí přiznal“, že se blíží dosažení svých vojenských cílů. Pokud nenastanou neočekávané okolnosti, uvedl WSJ, bude příměří tento týden a jedinou otázkou je kdy.

Podle amerického zdroje listu však zůstává neznámou stanovisko skupiny Islámský džihád, která se bojů také účastní. Zdroj listu tuto skupinu označil za divokou kartu. Nedá se vyloučit, že bude v raketové palbě pokračovat i po dohodnutém příměří.



USA ani Izrael zatím zprávu nekomentovaly. Palestinci v noci na čtvrtek na osm hodin raketovou palbu přerušili, ale ráno ji obnovili.

Většina Izraelců na příměří přistoupit nechce

Izraelská televize Kanál 12 uvedla, že většina Izraelců si podle průzkumu nepřeje, aby nyní Izrael přistoupil na příměří.

Podle průzkumu je 72 procent dotázaných toho názoru, že má operace pokračovat, přičemž na jihu Izraele, který je palestinským raketám vystaven nejvíc, je to 73 procent lidí. Pouze 24 procent účastníků průzkumu sdělilo, že by souhlasili s příměřím, na jihu je to jen 22 procent.

Na dotaz, zda Izrael v této válce (čtvrté s Hamásem) dosáhl lepších výsledků než v těch minulých, odpovědělo kladně 66 procent dotázaných. Na jihu si to ale myslí jenom 30 procent dotázaných. Průzkum s možnou odchylkou 4,8 procenta provedla agentura Direct Polls, která oslovila 684 Izraelců.

Do intenzivních jednání o příměří podle palestinských zdrojů vstoupily i odbory izraelské elektrické společnosti.



Odboráři uvedli, že nezačnou opravovat poničenou elektrickou síť v Gaze, dokud Hamás nevydá těla dvou izraelských vojáků, kteří padli v minulé válce Izraele s Hamásem v roce 2014.

Hamás má vydat rovněž civilistu Averu Mengistua, který do Pásma Gazy vstoupil sám. Podobně se na toto palestinské území dostal Hišám Saíd z izraelské komunity beduínů, ale o něm se odbory nezmiňují.

Izrael bude požadovat těla vojáků

Zprávy o vyjednávání o příměří uvádějí, že není vyloučeno, že Izrael podmíní ukončení útoků na Gazu požadavkem na vydání těl vojáků.

Matka jednoho z nich Lea Boldinová řekla, že by Izrael neměl na příměří přistoupit bez dohody o vydání těl. „Nesmíme podepsat příměří bez dohody o vydání našich chlapců,“ řekla.

Na brzké ukončení bojů ve středečním telefonátu s premiérem Benjaminem Netanjahuem naléhal americký prezident Joe Biden. Netanjahu později řekl, že boje budou pokračovat, dokud nenastane klid.

Izraelský list Maariv získal vyjádření nejmenovaného člena Netanjahuovy strany Likud, podle něhož Netanjahu konflikt záměrně protahuje, aby zabránil opozičnímu politikovi Jairu Lapidovi sestavit vládu.

V Izraeli se konaly v březnu volby a Netanjahuovi, ačkoli jeho Likud zvítězil, se nepodařilo zformovat vládní koalici. Po něm dostal šanci Lapid, avšak koaliční jednání kvůli bojům stagnují.



„Netanjahu operaci v Gaze protahuje, protože Lapid má nyní mandát sestavit vládu. Netanjahuovým skutečným přáním není zničit Hamás. Netanjahu spěchá k pátým volbám a udělal si z této země rukojmí. Jeho podpora v Likudu slábne,“ napsal s odvoláním na svůj zdroj Maariv.