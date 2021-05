Znásilněte jejich matky a dcery. Británie řeší nárůst nenávisti vůči židům

Britská charita Community Security Trust (CST) nabízející bezpečnostní poradenství židovské komunitě zaznamenala od vypuknutí střetů v mešitě Al-Aksá v Jeruzalémě nárůst antisemitských incidentů o 500 procent.



Situace v Gaze podle CST využívají zejména levicoví i pravicoví extremisté, včetně neonacistů, kteří se snaží na internetu šířit nenávistná sdělení a konspirační teorie o Izraelcích i Palestincích.

CST zaznamenala v jedenáctidenním období od 8. května celkem 116 antisemitských incidentů, ve srovnání s devatenácti za předchozích jedenáct dní. Z těchto hlášení se 34 incidentů odehrálo na internetu a 84 tváří v tvář, nejčastěji se jednalo o verbální napadení, čtyřikrát o fyzická.



„Tato čísla jsou zcela jistě podhodnocená, protože někteří lidé napadení neoznámí nebo ho nahlásí až po čase,“ uvedla CST.

K nedávným případům antisemitismu patří například útok na rabína Rafiho Goodwina, na kterého se v neděli před synagogou v severním Londýně vrhli dva muži a cihlou mu rozbili hlavu. Kromě toho mu podle BBC také poničili auto a okradli ho. Rabín se zraněním skončil v nemocnici.

Policie ve středu ve spojitosti s činem zadržela pětadvacetiletého Abderahmana Brahimího a osmnáctiletého Souraka Džbourího, kteří čelí obvinění z loupeže a nábožensky motivovaného trestného činu.



Sobotního shromáždění v Londýně na podporu Palestinců se zúčastnilo tisíce lidí, mnozí z nich skandovali hesla o masakru židů. V neděli pak židovskou částí města Golders Green projelo několik automobilů s palestinskými vlajkami. Policie následně zatkla čtveřici účastníků konvoje, kteří do megafonu mimo jiné křičeli „Znásilněte jejich matky a dcery“.

Znásilněte jejich dcery, křičeli výtržníci:

„Je to depresivně známý vzorec, že antisemitismus roste, kdykoli je Izrael ve válce. Neznamená to ale, že je to méně ostudné, když britští židé čelí vyhrožování a obtěžování,“ uvedl ředitel CST Dave Rich.



„Úroveň hněvu a nenávisti namířená na Izrael se v takových chvílích pokaždé přelévá do antisemitismu,“ dodává Rich.

Hákové kříže na školách a synagogách

Britská policie kromě informací o verbálních i fyzických útocích na židovské obyvatelstvo obdržela v posledních dnech také hlášení o hákových křížích nakreslených na synagogách a židovských školách.

„Židovští občané nenesou za akce izraelské vlády větší odpovědnost než jakákoliv jiná křesťanská skupina v Británii za rozhodnutí naší vlastní vlády,“ uvedla multistranická parlamentní skupina proti antisemitismu.

Nárůst nenávisti zaznamenala také skupina monitorující islamofobii Tell Mama, a to 430 procent. Mezi 8. a 17. květnem zaregistrovala 56 případů protimuslimské nenávisti, ve srovnání s třinácti v týdnu od 1. do 7. května.



„Protimuslimská nenávist ve Velké Británii je zjevně ovlivněná tím, co se děje v Izraeli-Palestině. Naléháme na to, aby všichni nyní zůstali klidní a zachovali chladnou hlavu,“ uvedla Iman Attaová, ředitelka Tell Mama.

Současnou vlnu antisemitismu odsoudil ve středu rovněž premiér Boris Johnson. Slíbil, že ho v zemi nenechá „zakořenit, růst a hnisat“. Sdílím zděšení nad vypuknutím antisemitských incidentů. Budeme i nadále podporovat židovskou komunitu jakýmkoli způsobem,“ uvedl.