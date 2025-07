Izraelský ministr obrany Jisrael Kac o uzavřené zóně, ve které by nově měla žít celá gazanská populace, promluvil minulý týden. Armádě prý rozkázal, aby pokročila v příslušných plánech. Palestinci v Gaze mají žít na ruinách města Rafah na jihu úzkého pásu země. A ve chvíli, kdy do této zóny lidé vstoupí, už ji nebudou smět opustit. Nebudou se moci vrátit do svých domovů ani jinam, jedinou možností bude úplný odchod z Gazy.

„To je koncentrační tábor, je mi líto. Pokud budou deportováni do onoho nového ‚humanitárního města‘, můžete říct, že jde o součást etnické čistky. To se ještě nestalo,“ kritizuje Olmert v nedělním rozhovoru s reportérem britského listu The Guardian.

„Pokud postaví tábor, do kterého hodlají ‚uklidit‘ více než polovinu Gazy, pak to nevyhnutelně musíme chápat tak, že nejde o záchranu (Palestinců). Je to jejich deportace, odsun a vyhození,“ varoval dále izraelský expremiér, který už na konci května současnou Netanjahuovu vládu obvinil, že v Gaze páchá válečné zločiny.

Jeho nynější kritika jde však ještě dál než dřív, podotýká CNN s tím, že srovnávat kroky politiků či vojáků s nacistickými tábory smrti je v Izraeli něco prakticky nemyslitelného. Podle expremiéra je to však „nevyhnutelná interpretace“ představených plánů. Ministr Kac ostatně kromě zmíněného města chce prosadit novinku, která by Palestincům emigraci z Gazy usnadnila.

O jeho „humanitárním městě“ se pak v neděli jednalo i na vládě, píše CNN s odkazem na zdroj obeznámený se situací. Podle Kace by tábor měl nejprve pojmout zhruba 600 tisíc lidí a později až celkové zhruba dva miliony gazanských Palestinců. Poté, co izraelská média informovala, že by výstavba takového místa stála miliardy dolarů a navíc by trvala měsíce, však Netanjahu údajně nařídil přijít s levnější a méně náročnou variantou města.

Na Olmertovu kritiku pak premiérova kancelář zareagovala ostrým výpadem. Expředsedu vlády nazvala „usvědčeným zločincem“, který „zostuzuje Izrael na CNN“. „Evakuujeme civilisty. Hamás jim v tom brání. A on tomu říká válečný zločin?“ vzkázal Netanjahuův tým. Devětasedmdesátiletý Olmert byl premiérem Izraele mezi lety 2006 a 2009, v roce 2014 jej pak soud poslal na šest let do vězení za korupční zločiny. Odseděl si šestnáct měsíců, propuštěn byl v roce 2017.

Bylo by to ghetto, odmítá plán Hamás

Na izraelské politické scéně nicméně není zdaleka jediný, kdo vývoj v Gaze kritizuje. Jair Lapid, předseda opoziční strany Ješ atid, například neoficiální plán odsoudil s tím, že Netanjahu nechává své krajněpravicové vládní partnery, aby se „vyřádili ve svých extrémních fantaziích, jen aby si zachoval koalici“. Premiérovi se ovšem vláda začala drolit tak jako tak.

A to kvůli povinné službě ortodoxních Židů v armádě. Na protest koalici tento týden opustila strana Jednotný judaismus tóry a není jasné, zda se ke stejnému kroku nerozhodne i další ultraortodoxní strana Šas. Expremiér Olmert mimochodem vládu plnou extremistů považuje za větší bezpečnostní riziko, než představuje jakýkoliv vnější nepřítel.

„Ti chlapi jsou náš vnitřní nepřítel,“ řekl s tím, že po celém světě mají lidé čím dál větší vztek na Izrael za to, co v Gaze dělá. A ne všechno se dá podle někdejšího premiéra svést na antisemitismus. „Je to bolestivá, ovšem normální reakce lidí, kteří říkají: ‚Hej, už jste překročili všechny myslitelné hranice,‘“ míní Olmert, jenž podle svých slov zhruba až do letošního jara izraelskou vojenskou operaci v Gaze podporoval.

Když však kabinet přerušil jednání o příměří, názor změnil. Proti zamýšlenému táboru pro Palestince se postavila i skupina izraelských odborníků na mezinárodní právo, kteří ministru obrany a veliteli izraelské armády napsali otevřený dopis. Podle nich by se mohlo jednat o „nucený přesun“, což je zločin. A pokud by se plán uskutečnil, „představoval by řadu válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a za určitých podmínek by se mohl rovnat zločinu genocidy,“ míní experti.

Podle úřadů spravovaných teroristickým hnutím Hamás už během izraelské odvety za útok ze 7. října 2023 zemřelo přes 58 tisíc lidí. Palestinské ministerstvo zdravotnictví však nerozlišuje mezi bojovníky Hamásu a civilisty a podle Izraele záměrně nadsazuje míru zabitých žen a dětí. Podle jiných odhadů ovšem může být mrtvých i více než 70 tisíc.

Záměr vystěhovat všechny zbývající Palestince v Gaze do jednoho zdevastovaného města – přestože ještě nebyl oficiálně oznámen – nyní hatí další jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Hnutí Kacův návrh označilo jako jednu z nejnovějších překážek v cestě za dohodou. Hamás výměnou za propuštění zhruba pětadvaceti rukojmích požaduje, aby se armáda z velké části Gazy stáhla. Což s ohledem na Kacův plán nevypadá příliš pravděpodobně, píše list The New York Times.

Husam Badran, vysoce postavený člen Hamásu, považuje zřízení tábora za „záměrně obstrukční požadavek“, který by zkomplikoval napjatá jednání. „Jednalo by se o izolované město, které by připomínalo ghetto,“ řekl v pondělí Badran. „To je naprosto nepřijatelné a žádný Palestinec by s tím nesouhlasil,“ dodal. Podle některých Izraelců je zase Kacovo město pouhou vyjednávací taktikou a nikoliv skutečným plánem.

Jednání se však údajně zasekla i na otázce, jak trvalé případné příměří bude. Zatímco Izrael chce mít možnost vrátit se k válce, Hamás žádá záruky, že se klid zbraní změní v úplné zastavení bojů. Izrael navíc usiluje o úplné odzbrojení Hamásu, což teroristé odmítají. Neshody panují také kolem způsobu poskytování humanitární pomoci Palestincům během příměří.

Izraelská operace začala v odvetě za masakry, které teroristé spáchali téměř před dvěma lety na jihu Izraele. Zavraždili přes 1 200 lidí a více než 250 unesli do Gazy. Část rukojmích je dodnes v zajetí.