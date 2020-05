, aktualizováno

Arabové v oděvech jako ze středověku, střih a divák nahlíží do supermoderního střediska jako z Hvězdných válek, do toho kyborgové, ruiny věžáku, klasické blízkovýchodní uličky a létající stroje. Podle traileru, který láká na egyptský televizní seriál Al Nihaja (Konec), by tohle nanejvýš pobouřilo lidi s dobrým vkusem. Kdyby ovšem v pozadí příběhu nebyla vedlejší dějová linka.