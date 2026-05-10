Izraelské úřady vinily Španěla Saifa Abu Kesheka a Brazilce Thiaga Ávilu z vazeb na palestinské teroristické hnutí Hamás prostřednictvím organizace PCPA, která sdružuje Palestince v zahraničí. Oba tato obvinění odmítli. Není zřejmé, kam byla dvojice deportována.
Izraelská armáda aktivisty zatkla 30. dubna na jejich lodích u pobřeží řeckého ostrova Kréta. Spolu s nimi bylo zadrženo dalších asi 175 aktivistů z různých zemí, kteří byli následně v Řecku propuštěni. Kesheka a Ávilu ale armáda odvezla do Izraele. V úterý izraelský soud prodloužil jejich vazbu až do dneška.
Španělsko i Brazílie jejich zadržení odsoudily. Madrid označil operaci v mezinárodních vodách stovky kilometrů od Izraele za zcela nezákonnou a nepřijatelnou. Španělská vláda také uvedla, že Izrael nepředložil žádné důkazy o vazbě aktivistů na hnutí Hamás.
Flotila několika desítek lodí vyplula z Barcelony 12. dubna s cílem překonat izraelskou námořní blokádu Pásma Gazy, kde navzdory vratkému a často porušovanému příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává humanitární situace nadále špatná.
Izraelské ozbrojené síly překazily i loňský říjnový pokus flotily proplout s humanitární pomocí do Pásma Gazy. Tehdy na lodích zadržely více než 450 lidí. Izraelské úřady je po převozu do Izraele postupně deportovaly.