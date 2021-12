Izrael řeší nákazy chřipkou a covidem zároveň. Restrikce jsou v zemi drsné

Od spolupracovnice MF DNES v Izraeli - Vstup do země je v Izraeli podmíněn hned několika testy na koronavirus. Přesto se varianta omikron rozšířila i zde, a to z jediné rodiny. Už nyní jsou opatření tvrdší než jinde ve světě, vláda sahá po ještě přísnějších. Třeba že by do nákupních center lidé mohli jen s testem nebo třetí dávkou. „Zvedla se proti tomu vlna nevole. Pak vláda ustoupila, pro obchody se zbytným zbožím vymyslela zelené průkazy,“ píše ve své reportáži spolupracovnice MF DNES v Izraeli.