Mít rád neznamená věřit. Izraelci údajně chtěli odposlouchávat Trumpa

Před dvěma lety, už za Trumpova prezidentování, našli Američané ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu a na dalších místech několik přístrojů známých pod názvem StingRays nebo oficiálním pojmenováním IMSI-catchers.

Ty dokážou mobilní telefony v okolí přimět, aby jim poskytly svou polohu a údaje o identitě přístroje, umějí také zachytit obsah telefonických hovorů a mobilní datový provoz.

Některá záznamová zařízení byla podle informací Politica schopná zachytit jen hlasový provoz. Cílem odposlechů byl nicméně s velkou pravděpodobností Trump, jeho blízcí spolupracovníci a také blízcí a známí.

Server se ve svém článku odvolává na tři nejmenované vysoké americké činitele. Zda byla operace úspěšná, známo není. Server však v této souvislosti připomíná Trumpovu známou laxnost při dodržování bezpečnostních pravidel.

Loni v květnu napsal, že prezident při hovorech s přáteli často používá nezabezpečený telefon. Americký list The New York Times pak o půl roku později zveřejnil, že Trumpovy hovory pravidelně odposlouchávají čínští a ruští špioni.

A kromě nich také Izraelci. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti o neobvyklé aktivitě z období mezi lednem a listopadem 2017 loni informovalo vybrané zákonodárce s tím, že aktivita podle všeho souvisí se zachycováním mobilního provozu. Ministerstvo tehdy dodalo, že se zatím nezjistilo, kdo za touto aktivitou i za přístroji stojí.

Někdy mezi letošním a loňským rokem pak odborníci dospěli k jasnému závěru. Na základě forenzních analýz a práce Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a dalších agentur se vyšetřovatelé cítí jistí v tom, že odposlechová zařízení instalovali izraelští agenti.

Přestože jsou snahy odposlechnout dění v americké metropoli ostatními státy obvyklé, jen málo z nich na to má vybavení, peníze a schopnosti, podotýká Politico. I proto podezření padlo právě na Izrael. „Bylo zcela jasné, že za tím jsou Izraelci,“ cituje server nejmenovaného bývalého vysokého představitele amerických tajných služeb.

„Při svém sběru informací jsou docela agresivní. Jde jim jen o ochranu bezpečnosti svého státu. A pro tu udělají všechno, co považují za nutné,“ říká další americký zpravodajec. Politico pak líčí také zkušenosti Američanů ještě z doby vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

Mnohdy byli ohromení tím, co všechno Izraelci věděli. Třeba konkrétní slovní obraty z návrhů projevů, které se nikdy nedostaly na veřejnost. „Bylo těžké vysvětlit si to jinak, než že nás odposlouchávají. Občas jako by věděli i to, co si myslíme,“ řekl jeden ze zdrojů serveru.

Konkrétní věty ze soukromých dokumentů pak podle něj Izraelci občas použili při izraelsko-amerických jednáních. „Zopakovali nám je a řekli ‚byl by problém, kdybyste se rozhodli říct toto nebo toto,“ dodal. Izraelští představitelé pak při rozhovorech s Američany podle serveru často správně poukazují na to, že americká vláda pravidelně sbírá informace o izraelských politicích.

Izrael zprávy odmítá, Trump jim nevěří

Trumpova administrativa se odposlechy s izraelskou vládou nijak nesnažila řešit či ji potrestat, a to ani na soukromé úrovni, poznamenal portál. „Reakce byla naprosto odlišná, než by byla za minulé administrativy,“ cituje Politico nejmenovaného činitele. Američané a Izraelci jsou tradičně blízcí spojenci.

Trumpův předchůdce Obama však měl s Netanjahuem komplikované vztahy. Naproti tomu současný prezident má k lídrovi Izraele velmi blízko. I to podle serveru napomohlo tomu, že se nalezená zařízení neprojednávala na diplomatické úrovni.

Netanjahu tvrzení Politica odmítl. „Máme a mám směrnici: Žádné výzvědné operace ve Spojených státech, žádní špehové. Toto nařízení se přísně a bez výjimky dodržuje,“ uvedl premiér s dovětkem, že jde o „naprostý výmysl“.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac v prohlášení obvinění odmítl a zdůraznil, že USA a Izrael naopak mnohé špionážní informace sdílejí. Bývalý velitel izraelské armádní rozvědky Amos Yadlin podle deníku The Times of Israel označil text Politica za příklad falešného zpravodajství okořeněného antisemitismem. Samotný Trump pak zjištěním nevěří.

„Nemyslím si, že nás Izraelci špehovali. Těžko se tomu dá věřit,“ uvedl Trump. FBI, ministerstvo vnitřní bezpečnosti či ochranka prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů naopak mlčí.