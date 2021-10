Vraťte chlapce do Itálie, rozhodl izraelský soud o přeživším pádu lanovky

Při květnovém neštěstí přišlo o život čtrnáct lidí včetně pěti příbuzných šestiletého Eitana Birana. Byli mezi nimi jeho matka, otec, bratr a dva prarodiče. Do Izraele ho odvezl otec jeho matky Šmulik Peleg.

Příbuzní z otcovy strany žijí v Itálii. Tvrdí, že byl chlapec odvezen bez jejich vědomí, a požadovali jeho vrácení do Itálie.



Případ řešil telavivský soud pro záležitosti rodin. Rozhodl, že chlapec musí být vrácen do Itálie, kde žil od raného dětství.

Tam má být prozatím u nejbližších příbuzných, než tamní soudy nevyřeší spor o opatrovnictví mezi příbuznými jeho otce, žijícími v Itálii, a matčinou rodinou žijící v Izraeli.

Soud podle izraelských médií také uložil Pelegovi zaplatit soudní výlohy ve výši 70 tisíc šekelů (483 tisíc korun).

Podle dřívějších informací svěřil italský soud Birana po několikatýdenní léčbě v nemocnici jeho tetě z otcovy strany Aye Biranové Nirkové, která žije nedaleko Pavie. Spolu s manželem chce Eitana vychovávat, i když mají dvě dcery. O jeho adopci má ale zájem i teta z matčiny strany.

Prokuratura v Pavii oznámila, že bude usilovat o vrácení dítěte do Itálie v souladu s haagskou úmluvou o právech dětí. Pelega obvinila prokuratura z únosu. Peleg přiznal, že Eitana odvezl z Itálie pronajatým autem do Švýcarska, odkud oba odletěli do Izraele.