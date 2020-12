Izraelská chanuka má příchuť karamelu nebo malin. Svátku vládnou koblihy

„Máte koblihy?“ houknu do pekařství na Rabinově náměstí. Kvůli koronaviru nemůžu ani nakouknout, uvnitř smějí být jen dva zákazníci, a tak se čeká před obchodem. „Jděte do Roladinu,“ křikne na mě jedna z Izraelek ve frontě. Není to poprvé, co o Roladinu slyším. Během posledních třiceti let se tohle pekařství stalo špičkou, a to nejen pokud jde o chanukové koblihy. V koblihách však nemá konkurenci, rozhodně v Izraeli, ale nejspíš ani jinde ve světě.