Netanjahu ostře odmítl obvinění své země z genocidy a ty, kteří taková obvinění vznášejí, by se podle izraelského premiéra měli stydět. Netanjahu v této souvislosti výslovně zmínil newyorského starostu Zohrana Mamdaniho.
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„Izrael brání sebe a brání i řadu zemí, jejichž delegáti opustili sál,“ řekl Netanjahu na adresu diplomatů, kteří po jeho příchodu k řečnickému pultu na protest odešli z místnosti. Poznamenal, že mnozí představitelé těchto zemí mu soukromě děkují za to, že Izrael spolu s USA zabránil Íránu získat jaderné zbraně.
Netanjahu hovořil o útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, což označil za nejhorší masakr židů od holokaustu. Hamás a jeho spojenci při útoku pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci v Pásmu Gazy tehdy kontrolovaném Hamásem.
Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které podléhá Hamásu, zabila od počátku války přes 73 tisíc lidí. Podle zahraničních nevládních organizací byli přes 80 procent obětí civilisté.
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Od října loňského roku platí Spojenými státy zprostředkované příměří. Izraelské údery ale pokračují a dosud se strany nedohodly na parametrech odzbrojení Hamásu a izraelském stažení z Pásma Gazy. Od začátku příměří podle palestinských zdravotnických zdrojů bylo v Pásmu Gazy zabito 1400 Palestinců, většinou civilistů. Izraelská armáda za stejnou dobu podle svých oznámení přišla v konfliktu o čtyři své vojáky.
Izrael podle Netanjahua v odpovědi na útok Hamásu „povstal a bojoval jako lev“. „To je Izrael. Jeden národ bojující za svou budoucnost,“ řekl.
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V projevu Netanjahu ocenil také amerického prezidenta Donalda Trumpa, když řekl, že USA a Izrael společně zachraňují civilizaci. Obě země letos v únoru zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit mu v získání nukleárních zbraní. Teherán opakovaně tvrdí, že jeho jaderný program je výhradně mírový.
Zatímco Spojené státy izraelský premiér ocenil, na adresu Británie a Francie nešetřil kritikou. Prohlásil, že z těchto zemí, které kdysi měly koloniální impéria, zní obvinění Izraele z kolonialismu.
Netanjahu v OSN označil mladé Izraelce, kteří útočí na palestinská sídla na okupovaném Západním břehu, za mladistvé delikventy. Uvedl, že jich je jen hrstka a že „hází kamení a kácí olivovníky“. Dodal ale, že nedovolí, aby lidé brali spravedlnost do svých rukou.