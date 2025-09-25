Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí

Autor: ,
  17:29
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na cestě na Valné shromáždění OSN v New Yorku vyhnul vzdušnému prostoru většiny evropských zemí, s výjimkou Itálie a Řecka. Premiér zřejmě zvolil delší cestu, aby se vyhnul problémům souvisejícím se zatykačem, který na něj loni vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) kvůli podezření z podílu na válečných zločinech v Pásmu Gazy.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Jeruzalémě (15. září 2025)

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Jeruzalémě (15. září 2025) | foto: Nathan HowardAP

Donald Trump se ve Washingtonu setkal s izraelským premiérem Benjaminem...
Viktor Orbán a Benjamin Netanjahu v Budapešti (3. dubna 2025)
Donald Trump a Benjamin Netanjahu. (7. dubna 2025)
Viktor Orbán a Benjamin Netanjahu v Budapešti (3. dubna 2025)
13 fotografií

Netanjahu má v sídle OSN v New Yorku promluvit v pátek. Trasa jeho letu podle portálu Flightradar24 nevedla přes vzdušný prostor Francie, jak by bylo zvykem, ani Španělska.

Francouzský diplomatický zdroj agentuře AFP řekl, že Francie schválila žádost Izraele o využití jejího vzdušného prostoru. „Rozhodli se pro jinou trasu, nevíme proč,“ citoval jiný zdroj z francouzské diplomacie portál The Times of Israel (ToI).

Netanjahu bez obav přijel do Maďarska, odstoupilo od haagského tribunálu

Řada zemí uznávajících jurisdikci ICC uvedla, že Netanjahua zatkne, pokud by vstoupil na jejich území. Francie loni informovala, že by izraelského premiéra v takovém případě nezadržela, za což sklidila kritiku EU. Španělsko naopak přislíbilo ICC asistovat při vyšetřování.

Netanjahuova únorová cesta do USA byla také delší, částečně v souvislosti se zatykačem ICC. V květnu podle ToI izraelský premiér zrušil návštěvu Ázerbájdžánu, aby nemusel letět přes Turecko, jehož prezident Recep Tayyip Erdogan Izrael ostře kritizuje.

Erdogan palestinské hnutí Hamás nepokládá za teroristickou, ale osvobozeneckou skupinu, a zatykač na Netanjahua uvítal.

„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Mezinárodní trestní soud je první stálá instituce svého druhu s celosvětovou působností, která stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Sídlí v nizozemském Haagu. Je to nezávislá instituce, nejde o soud OSN.

Za více než 20 let své působnosti zahájil soud vyšetřování zločinů spáchaných ve Středoafrické republice, Konžské demokratické republice, Keni, Libyi, Pobřeží slonoviny, Ugandě, Venezuele, Gruzii, na Ukrajině a na palestinských územích.

V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán

Uplatňování zatykačů ICC závisí na mezinárodní spolupráci zemí, které uznávají jeho působnost. Mezi ně patří více než 120 států, na jurisdikci ICC nepřistupují mimo jiné Spojené státy, Izrael, Čína ani například Rusko.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Přehození odpovědnosti na Evropu, míní Tusk o Trumpovu zdánlivém obratu

Polský premiér Donald Tusk varoval před iluzemi ohledně změny postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k ruské invazi na Ukrajinu. Šéf Bílého domu v úterý navzdory svým dřívějším vyjádřením...

25. září 2025  17:51

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

25. září 2025  17:41

Soud OSN na žádost Paříže zastavil řízení s Íránem kvůli zadržování Francouzů

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) zastavil na žádost Francie řízení ve sporu mezi Paříží a Teheránem kvůli zadržení dvou francouzských občanů v Íránu. Francie podala v květnu žalobu kvůli zadržení Cécile...

25. září 2025  17:36

Mladý cizinec před policisty skočil z balkonu, dopadl mimo hasičskou matraci

Kvůli neznámému muži sedícímu na zábradlí balkonu ve čtvrtém patře bytového domu vyjížděli ve čtvrtek ráno policisté do Italské ulici na pražských Vinohradech. Přivolala je náhodná kolemjdoucí z...

25. září 2025  17:34

Obavy ze zatykače? Netanjahuův let se cestou do USA vyhnul řadě zemí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se na cestě na Valné shromáždění OSN v New Yorku vyhnul vzdušnému prostoru většiny evropských zemí, s výjimkou Itálie a Řecka. Premiér zřejmě zvolil delší cestu,...

25. září 2025  17:29

Hnutí Přísaha ve volbách 2025: vyhrožování korupci „smrtí“ a navážení do vlády

Pravicové hnutí emeritního vysoce postaveného policisty Roberta Šlachty se ohání vymýcením korupce a žene se do voleb. Relativně malé uskupení se ale nedokázalo s nikým dohodnout na spolupráci a dnes...

25. září 2025  17:28

Smršť dětí s otravou. Dřív pily, teď berou léky a jiné drogy, říká lékař

Premium

Dětí předávkovaných alkoholem, léky či novými drogami přibývá už dlouho. Ale smršť, jakou zažila menší nemocnice začátkem týdne, tamní pediatři nepamatují. „Během dvou dní nám záchranka přivezla sedm...

25. září 2025  17:26

Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají

Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...

25. září 2025  17:04

V Kremlu by měli začít hledat kryt, pokud Rusko neukončí válku, vzkazuje Zelenskyj

Pokud Rusko neukončí válku proti Ukrajině, měli by se lidé v Kremlu připravit hledat úkryt, vzkázal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios. Zdůraznil však, že...

25. září 2025  16:48

Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb

Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení...

25. září 2025  16:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kuriózní průzkum: koho volí vegetariáni, traktoristé nebo lidé, kteří trpí zácpou

Jak by dopadly sněmovní volby, kdyby hlasovali jen traktoristé, uživatelé seznamek nebo lidé, které trápí zácpa? Na takovéto kuriózní otázky se ptal průzkum společnosti NADA Research. Například...

25. září 2025  16:28

OKD si nechaly udělat model Dolu ČSM. Čítá 200 budov, trubky jsou z uchošťourů

Papírový model Dolu ČSM v Karviné, poslední činné černouhelné šachty v České republice, si nechala udělat těžební společnost OKD. Těžba by tam měla skončit na přelomu ledna a února příštího roku a...

25. září 2025  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.