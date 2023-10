Úkryty Hamásu proměníme v trosky, ale válka potrvá dlouho, řekl Netanjahu

Obyvatelům Pásma Gazy vzkázal, aby odešli z míst, kde se skupina Hamás ukrývá, protože tyto úkryty promění v trosky. Netanjahu své poselství přednesl v celostátním televizním projevu v sobotu pozdě večer poté, co strávil většinu dne jednáním s nejvyššími bezpečnostními představiteli.

Řekl, že izraelská armáda použije všechny své síly, aby zničila schopnosti Hamásu. Slíbil také, že pachatelé draze zaplatí za to, pokud se izraelským rukojmím v zajetí Hamásu zkřiví „byť jen jediný vlas“. „Rozdrtíme je na prach a pomstíme se za tento černý den,“ dodal odhodlaně.

Utvořme spolu vládu národní jednoty, navrhl opozičním stranám

Premiér Izraele Netanjahu po překvapivém útoku na Izrael navrhnul opoziční straně Ješ atid (Budoucnost existuje) expremiéra Jaira Lapida a Straně národní jednoty exministra obrany Bennyho Gance, aby s ním utvořili vládu národní jednoty. Informoval o tom list The Times of Israel.

Netanjahu tuto nabídku učinil během sobotní schůzky s Lapidem a Gancem a uvedl, že taková vláda by měla stejný formát jako vláda Leviho Eškola, do níž vstoupil tehdejší opoziční lídr Menachem Begin před šestidenní válkou v roce 1967. Izrael zažil již tři vlády národní jednoty.

Ganc uvedl, že zvažuje vstup do takové vlády na dobu trvání války, ale že trvá na tom, aby se vláda „zabývala bezpečnostními výzvami sama“ a způsobem, který by jeho straně umožnil „věcné partnerství a vliv na rozhodování na příslušných fórech“. Netanjahuovi také vzkázal, že bez ohledu na to, jak to dopadne, získá současná vláda plnou podporu „pro jakoukoli odpovědnou a rozhodnou bezpečnostní akci“.

Lapid v sobotu večer prohlásil, že by se připojil k „redukované, profesionální a mimořádné vládě“, ale tvrdil, že by nebylo možné zvládnout válku s „extrémním a nefunkčním složením současného kabinetu“.

Podle listu tak v podstatě vyzval premiéra, aby z vlády odstranil krajně pravicové strany Náboženský sionismus a Židovská síla (Ocma Jehudit), aby mohl do koalice přivést svou stranu Ješ Atid.

Jednotky Hamásu v sobotu ráno začaly ostřelovat izraelská města a vnikly na izraelské území. Netanjahu přislíbil odvetu a prohlásil, že jeho země je ve válce. Při útoku radikálních ozbrojenců z palestinského Pásma Gazy dnes zahynulo nejméně 200 Izraelců, přes 1 100 dalších utrpělo zranění, uvedl list The Times of Israel. Při izraelské odvetě za útok Hamásu bylo v Gaze zabito nejméně 232 lidí a nejméně 1 697 lidí utrpělo zranění.