Boris jako Boris. Netanjahu si spletl britského Johnsona s ruským Jelcinem

„Vrátil jsem se z velmi příjemné návštěvy Londýna, kde jsem se setkal s předsedou vlády Borisem Jelcinem a s americkým ministrem obrany,“ řekl Netanjahu podle listu The Guardian.



Několik ministrů premiéra rychle opravilo s tím, že měl zřejmě na mysli Johnsona. Netanjahu s úsměvem odpověděl, že jen zkoušel jejich pozornost. Oba politici se setkali ve čtvrtek v rámci Netanjahuovy cesty do Londýna.

Netanjahu si popletl Borise Johnsona s Borisem Jelcinem:



Netanyahu tells the cabinet he met UK PM Boris *Yeltsin* 臘‍♀️

pic.twitter.com/joWFiDGV2t — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) 8. září 2019

Přestože se izraelský premiér snažil záměnu prezentovat jako vtip, jeho kancelář o několik hodin později zveřejnila oficiální video ze schůze, na kterém někdo přeřeknutí neumě odstranil a nahradil ho správnou podobou jména britského premiéra. Ve zvuku je ale jasně slyšet střih.

Přestože nejde o závažný incident, podle The Guardianu se premiérova kancelář dopustila zveřejnění upraveného videa ve chvíli, kdy Netanjahua čeká v nadcházejících volbách boj o přežití.

V oficiálním videu někdo Netanjahuovo přeřeknutí vystřihl:

WATCH: Prime Minister Benjamin Netanyahu's remarks at the start of the weekly Cabinet meeting (English captions available)



Full remarks >>https://t.co/NSUICfUkGD pic.twitter.com/CcXL5N9Z8F — PM of Israel (@IsraeliPM) 8. září 2019

Ačkoli Netanjahuova strana Likud v dubnových volbách vyhrála, premiér nedokázal kvůli neshodám mezi ultraortodoxními židovskými stranami a sekulárními politiky sestavit vládní koalici. Volby se proto budou 17. září opakovat. Podle průzkumů by měl být výsledek podobný jako na jaře.

Netanjahu se v nové kampani prezentuje jako politik veterán, který má blízké vztahy se světovými lídry. Opakovaně také slíbil, že má v úmyslu anektovat židovské osady na palestinském Západním břehu Jordánu.

Na přeřeknutí izraelského premiéra okamžitě zareagovali uživatelé sociálních sítí, kteří začali vytvářet originální fotomontáže.

Jeden z nich například přidělal na premiérův volební plakát Jelcinův obličej. Ve skutečnosti na něm Netanjahu pózuje s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého rád prezentuje jako svého dobrého přítele.

Není to poprvé, co se izraelský premiér přeřekl. V prosinci například na svém předvolebním mítinku prohlásil, že byl na oficiální návštěvě Afghánistánu. Ve skutečnosti ale navštívil Ázerbájdžán.



Netanjahu se s Jelcinem skutečně setkal, a to v březnu 1997 v Moskvě. Izraelský premiér tehdy přijel do Ruska na třídenní návštěvu. Při setkání s Jelcinem šlo o hospodářskou spolupráci, zapojení Ruska do mírového procesu na Blízkém východě a o vztahy mezi Ruskem a Íránem.