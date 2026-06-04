Výstavba 2162 bytových jednotek zahrnuje 1006 jednotek v nové osadě jižně od Jeruzaléma a 922, respektive 234 ve dvou osadách u palestinských měst Nábulus a Hebron. Kancelář palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse dnešní rozhodnutí odsoudila a varovala, že povede k dalšímu násilí v regionu.
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Smotrič je podle serveru The Times of Israel strůjcem bezprecedentního rozšiřování osad za nynější vlády Benjamina Netanjahua, a to včetně schvalování vzniku nových osad, retroaktivní legalizace osad vystavěných v rozporu s izraelskými zákony a masivního nárůstu schvalování nové výstavby bytových jednotek.
Francie, Británie a řada dalších zemí na Smotriče uvalily sankce, neboť ho viní z podněcování násilí vůči Palestincům.
Evropská unie se 11. května shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném Západním břehu, a to v reakci na jejich narůstající útoky proti palestinským vesnicím či jednotlivcům, při kterých se dopouštějí vandalismu, žhářství, krádeží a fyzického násilí. Při některých incidentech osadníci Palestince zabili.
Výstavbu nových osad v jedné z oblastí východně od Jeruzaléma loni kritizovala řada západních států včetně České republiky. Země tehdy v dokumentu, který zveřejnila na svých stránkách britská vláda, označily plán za porušení mezinárodního práva a vyzvaly izraelskou vládu, aby od tohoto záměru okamžitě ustoupila.
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Západní břeh Jordánu, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Izraelští osadníci považují Západní břeh Jordánu za biblickou Judeu a Samaří, tedy výsostně židovské území.
Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500 000 Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Okupace tohoto území je v rozporu s mezinárodním právem.