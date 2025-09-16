Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.
Během minulého týdne izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útoků na město Gaza a zničila desítky výškových budov, které podle ní Hamás využíval pro vojenské účely. Bombardování Gazy nabralo na intenzitě v pondělí večer, načež do města vjely první izraelské tanky, uvedl Axios s odvoláním na místní média.
|
Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu
Operace znamená eskalaci války, která trvá téměř dva roky. Očekává se, že zvýší počet obětí a prohloubí humanitární katastrofu v palestinské enklávě, připomněl Axios s tím, že proti zahájení ofenzivy se vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.
Ofenziva začala několik hodin poté, co se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy jeho kabinetu. Šéf americké diplomacie řekl, že Izrael má ve válce v Pásmu Gazy neotřesitelnou podporu Spojených států.
|
Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny
Dva izraelští představitelé podle serveru Axios uvedli, že Rubio řekl Netanjahuovi, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemní operaci, chce ale, aby byla provedena rychle a co nejdříve skončila.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích zabito bezmála 65 000 Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.