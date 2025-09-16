Izrael zahájil pozemní ofenzivu do města Gaza, chce jej obsadit a zničit Hamás

Izraelská armáda zahájila v noci na úterý očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza, uvedl server Axios. Kroku předcházely intenzivní vzdušné útoky, doplnil. O plánu rozhodl izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu. Cílem je zničení palestinského teroristického hnutí Hamás a zajištění návratu rukojmích držených ozbrojenci.
Izraelská armádní světlice nad budovami zničenými během izraelských pozemních a...

Izraelská armádní světlice nad budovami zničenými během izraelských pozemních a vzdušných operací v severní části pásma Gazy. (15. září 2025) | foto: AP

Palestinci prohlížejí škody na místě izraelských útoků v Gaze. (15. září 2025)
Vysídlení Palestinci, kteří uprchli ze severní Gazy kvůli izraelské vojenské...
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a izraelský prezident Jicchak Herzog se...
Z evakuované obytné budovy v Gaze, ve které byli ubytováni vysídlení...
Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.

Během minulého týdne izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útoků na město Gaza a zničila desítky výškových budov, které podle ní Hamás využíval pro vojenské účely. Bombardování Gazy nabralo na intenzitě v pondělí večer, načež do města vjely první izraelské tanky, uvedl Axios s odvoláním na místní média.

Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu

Operace znamená eskalaci války, která trvá téměř dva roky. Očekává se, že zvýší počet obětí a prohloubí humanitární katastrofu v palestinské enklávě, připomněl Axios s tím, že proti zahájení ofenzivy se vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.

Ofenziva začala několik hodin poté, co se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy jeho kabinetu. Šéf americké diplomacie řekl, že Izrael má ve válce v Pásmu Gazy neotřesitelnou podporu Spojených států.

Izrael schválil okupaci města Gazy, přislíbil humanitární pomoc i mimo bojové zóny

Dva izraelští představitelé podle serveru Axios uvedli, že Rubio řekl Netanjahuovi, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemní operaci, chce ale, aby byla provedena rychle a co nejdříve skončila.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích zabito bezmála 65 000 Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.

