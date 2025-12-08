„Hlavně se nevracejte.“ V Izraeli to kvůli službě v armádě vře, začíná jít i o život

Hrdina? Ultraortodoxní bouřlivě slaví v Jeruzalémě propuštění člena své komunity z vojenského vězení, kde strávil 100 dní kvůli vyhýbání se odvodu do armády. | foto: Reuters

Dagmar Langová
Od naší spolupracovnice v Izraeli - „Z toho, co jsem včera viděl v televizi, bych řekl, že by se od minuty mohli přidat k jednotce Golani (jedna s nejtěžším výcvikovým režimem v izraelské armádě),“ zaznělo před pár týdny v našem fitness v Haifě po obrovské demonstraci ultraortodoxních Židů. Rvačky s bezpečnostními silami, házení kamenů, odpadků, ohně v ulicích. Právě se rozhořel spor o povinnostech pro ultraortodoxní Židy, jichž se většina skoro osmdesát let vyhýbala službě v armádě studiem Tóry.

Před rokem Nejvyšší soud řekl dost. Snaha dostat víc ultraortodoxních do armády, do které po dosažení věku osmnácti let nastoupí všichni sekulární, liberální i tradiční Židé, Židovky, drúzové a čerkesové, už položila nejednu vládu. Nicméně ostrost hádky v Haifě byla výjimečná. Zpoza stroje na posilování zad se ozvala odpověď, kterou jsem neslyšela dobře, ale svalovec zaťal pěsti a zaujal bojový postoj.

„No tak,chlapi, nechte toho,“ zakřičel v tu chvíli instruktor. Tentokrát to skončilo bez zranění, ale to už není pravidlem.

Po dvou letech války toho mají Izraelci zkrátka dost. Z opozice padají slova, že Bismutův zákon je zrada premiéra na všech padlých a jejich rodinách.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

