„Hlavně se nevracejte.“ V Izraeli to kvůli službě v armádě vře, začíná jít i o život

Před rokem Nejvyšší soud řekl dost. Snaha dostat víc ultraortodoxních do armády, do které po dosažení věku osmnácti let nastoupí všichni sekulární, liberální i tradiční Židé, Židovky, drúzové a čerkesové, už položila nejednu vládu. Nicméně ostrost hádky v Haifě byla výjimečná. Zpoza stroje na posilování zad se ozvala odpověď, kterou jsem neslyšela dobře, ale svalovec zaťal pěsti a zaujal bojový postoj.
„No tak,chlapi, nechte toho,“ zakřičel v tu chvíli instruktor. Tentokrát to skončilo bez zranění, ale to už není pravidlem.
Po dvou letech války toho mají Izraelci zkrátka dost. Z opozice padají slova, že Bismutův zákon je zrada premiéra na všech padlých a jejich rodinách.