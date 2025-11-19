Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Autor: ,
  19:02aktualizováno  19:39
Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří navzdory. Uvedla to tamní civilní obrana. Izraelská armáda útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu na její vojáky ze strany teroristů v oblasti města Chán Júnis. Mezi cíli vzdušných úderů byli podle armády vojenští velitelé teroristického hnutí Hamás, včetně šéfa námořních jednotek jeho ozbrojeného křídla.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle palestinské agentury WAFA izraelská armáda útočila na několika místech v oblastech měst Gaza a Chán Júnis. Podle izraelské armády se incident, při němž nebyl zraněn žádný voják, stal na východní straně takzvané žluté linie příměří, kterou armáda ovládá.

Palestinci procházejí zničeným Pásmem Gazy. (19. listopadu 2025)
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
30 fotografií

Izrael střelbu označil za porušení příměří, které v Gaze vstoupilo v platnost 10. října. Mezi cíli vzdušných úderů byli podle armády vojenští velitelé teroristického hnutí Hamás, včetně šéfa námořních jednotek jeho ozbrojeného křídla.

Izrael zasáhl uprchlický tábor na jihu Libanonu. Cílem byl Hamás, uvedla armáda

Deset lidí včetně dvou žen a tří dětí zahynulo podle WAFA při úderu na budovu ministerstva náboženských záležitostí ve čtvrti Askúla ve městě Gaza. Další údery zasáhly čtvrť Šudžáija ve městě Gaza a několik míst v oblasti města Chán Júnis, přičemž v takzvané humanitární zóně Mavásí na západ od města zahynuli čtyři lidé.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců při teroristickém útoku na jihu Izraele zavraždili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Izrael následně zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 69 513 Palestinců a dalších 170 745 zranila.

Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku současného příměří bylo v sutinách nalezeno 571 těl lidí zabitých při izraelských úderech z uplynulých měsíců.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Napadl sníh a vyrojili se sobi. Skotsko zaskočil první „vánoční“ dopravní kolaps

Sobi ze stáda Cairngorm, jediného volně žijícího stáda v Británii, zastavili...

Řidiči ve Skotsku museli mimo zledovatělé plochy a napadaný sníh řešit také další netradiční dopravní situaci. Cestu jim totiž nedaleko města Aviemore zkřížilo a na nějakou dobu zablokovalo...

19. listopadu 2025  19:43

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnil náhodný svědek

Muž ve zlatnictví v centru Pardubic začal kladivem rozbíjet vitrínu. (19....

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na městské Třídě Míru. Mluvčí pardubické policie Markéta...

19. listopadu 2025  19:41

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Palestinci procházejí zničeným Pásmem Gazy. (19. listopadu 2025)

Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří navzdory. Uvedla to tamní civilní obrana. Izraelská armáda útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu...

19. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:39

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:35

Trumpovi lidé mají nový mírový plán pro Ukrajinu, konzultují ho s Ruskem

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát...

19. listopadu 2025  6:29,  aktualizováno  18:39

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně však se probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Žloutenka A láme rekordy. V Česku se rozprostřela jako naposledy v roce 1989

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...

Epidemie žloutenky typu A bude letos v Česku největší za posledních 46 let. Do středy onemocnělo 2 640 lidí a 29 zemřelo na selhání jater. Infekce už převýšily počet 2 624 českých pacientů z roku...

19. listopadu 2025  17:44

Státní terorismus, obvinili Poláci ze sabotáže Rusko. A mobilizují tisíce vojáků

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď, jež...

19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  17:41

Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Delfín Mimmo v Benátkách

Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...

19. listopadu 2025  17:39

Prezident Albánie v Praze. Potkal se s Fialou i Okamurou, s Pavlem řešili vstup do EU

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se setkal s prezidentem Albánské...

Prezident Petr Pavel ve středu dopoledne přivítal na Pražském hradě svého albánského protějška Bajrama Begaje. Po společném jednání uvedl, že Česko je dlouhodobým podporovatelem vstupu Albánie do...

19. listopadu 2025  6:37,  aktualizováno  16:48

Super Knír se vrací. „Schizofrenní“ Maduro konejší Trumpa a chystá guerillovou válku

Nástěnná zobrazující venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jako superhrdinu...

Režim diktátora Nicoláse Madura reaguje na hrozbu možného amerického vojenského angažmá ve Venezuele. A volí rozličné strategie. Maduro se na jednu stranu snaží vystupovat jako mírotvůrce a příliš...

19. listopadu 2025  16:48

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, shodla se nová koalice

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Nemá se to týkat soudců a státních zástupců. Návrh podají ve čtvrtek, řekl předseda Sněmovny...

19. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.