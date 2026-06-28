Izrael a Libanon v pátek uzavřely rámcovou dohodu, izraelští vojáci na jihu sousední země stále zůstávají.
Izraelská armáda uvedla, že zabití lidé představovali pro její vojáky hrozbu. Takto Izrael obvykle odůvodňoval v posledních týdnech údery v Libanonu, které prováděl navzdory uzavřenému příměří.
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V pátek ve Washingtonu zástupci Izraele, Libanonu a USA podepsali rámcovou dohodu, která podle médií i prohlášení politiků počítá s předáním některých oblastí obsazených nyní izraelskými vojáky libanonské armádě. Dohodu odmítá šíitské hnutí Hizballáh, které chce odchod izraelské armády z celého libanonského území. Hizballáh také odmítá své odzbrojení, kterým Izrael podmiňuje stažení svých jednotek ze sousední země.
Izrael tvrdí, že okupuje část jihu Libanonu kvůli své bezpečnosti, naopak Hizballáh prohlašuje, že brání izraelské agresi. Konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem se opět rozhořel na začátku března poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na Izrael v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu.
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Izrael poté zahájil pravidelné intenzivní vzdušné údery v Libanonu, při nichž podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo přes 4 200 lidí včetně civilistů. Izraelská armáda také provedla pozemní invazi do jižního Libanonu, kde nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo nuceně vysídleno.
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19. června 2026