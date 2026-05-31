Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Autor: ,
  8:16
Izraelská armáda oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své jednotky z jižního Libanonu a ukončil tak téměř 18 let trvající okupaci tohoto území.
Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...

Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce 1139. Majitele měnil poměrně často, obléhal jej Saladin i Osmané. Jeho strategickou pozici zužitkovala k odpalování raket na Izrael Organizace pro osvobození Palestiny. | foto: Profimedia.cz

Výbuch mostu u Kásmíje severně od města Súr, který sloužil jako jeden z...
Zničený most u Kásimíje severně od města Súr, který sloužil jako jeden z...
Zničený most u Kásimíje severně od města Súr, který sloužil jako jeden z...
Stan na předměstí Bejrútu (19. března 2026)
61 fotografií

Dobytí pevnosti postavené na strategicky významné hoře předcházelo několik dnů intenzivních bojů mezi izraelskou armádou a militantním hnutím Hizballáh a také izraelské vzdušné údery na okolní vesnice.

Pevnost pocházející z 12. století je jednou z kulturních památek, které UNESCO zapsalo na seznam míst se zvýšenou ochranou v dobách ozbrojených konfliktů.

Libanonský ministr kultury Ghassán Salamé v pátek uvedl, že izraelské údery na jihu Libanonu ohrožují významné historické památky. Pevnost Beaufort podle něj přímo zasáhly. Izraelská armáda pevnost do roku 2000 využívala jako svoji základnu.

Počet dětských obětí války v Libanonu vydá za jednu třídu denně, burcuje UNICEF

Podle izraelské armády se v oblasti pevnosti nacházela „významná“ infrastruktura Hizballáhu. Hnutí odtud na Izrael a izraelské vojáky v jižním Libanonu odpálilo stovky raket, uvedla armáda podle serveru The Times of Israel. Armáda dodala, že jednotky v jižním Libanonu zahájily útočné operace s cílem rozšířit existující „obrannou linii“.

Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do války, kterou 28. února zahájily izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda údery Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu, kde okupuje část území a vytvořila tam nárazníkovou zónu.

Libanonský premiér Naváf Salám v sobotu v televizním projevu kritizoval izraelské letecké údery a invazi do Libanonu. Salám obvinil Izrael z taktiky spočívající v totálním ničení měst a vesnic a z masového vysidlování obyvatel.

Izrael gumuje hranice Libanonu po vzoru Gazy. Na jihu „odtrhává“ mrtvou zónu

Konflikt pokračuje navzdory příměří, které vstoupilo v platnost v polovině dubna. Libanonská vláda, která do války není zapojena, ale usiluje o její ukončení, opakovaně izraelské útoky odsoudila a označila je za porušení příměří.

Podle aktuálních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo od 2. března při izraelských úderech nejméně 3371 lidí. Více než 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Na jihu Libanonu nebo u izraelsko-libanonských hranic zahynulo v tomto období podle agentury AP 24 izraelských vojáků. Při vzdušných úderech Hizballáhu zahynuli na severu Izraele dva civilisté.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Také libanonský Beaufort je spojený s křižáky. Vystavět jej nechali v roce...

Izraelská armáda oznámila dobytí křižácké pevnosti Beaufort na jihu Libanonu. Podle agentury AP se jedná o nejhlubší izraelský průnik do libanonského vnitrozemí od roku 2000, kdy Izrael stáhnul své...

31. května 2026  8:16

Divoké oslavy ve Francii. Po výhře PSG v Lize mistrů policie zadržela stovky lidí

Oslavy titulu Paris Saint Germain v Lize mistrů se ve Francii neobešli bez...

Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St. Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. V noci na neděli o tom...

31. května 2026  7:38

Putin si s USA hraje, Trumpa umí vodit. Politolog o cílech Ruska a nutnosti zbrojit

Premium
Německý politolog Carlo Masala (58), autor provokativní knihy Když vyhraje...

Německý politolog Carlo Masala v Praze při veřejné debatě o válce na Ukrajině vyprávěl neobvyklou historku s prezidentem Petrem Pavlem. Hlavně sem ale profesor mezinárodních vztahů na Univerzitě...

31. května 2026

Známé tváře ve Sněmovně. Komu radí bratr závodníka Lopraise či exmluvčí Fialy

Premium
Z mluvčího Petra Fialy, Václava Smolka, je asistent poslance.

Ve Sněmovně působí bratr závodníka Lopraise, Hamáčkova žena naopak skončila. Pro řadu politiků i funkcionářů, kteří po loňských volbách a následné výměně vlády přišli o své funkce, se již tradičně...

31. května 2026

Moře se smísilo s krví. Krutá fotka harpunované velryby otřásla světem

Aktivisté organizace Greenpeace snažící se odvrátit sovětskou velrybářskou loď...

Soustředil se jen na expozici a clonu. Teprve když fotoaparát odložil, spatřil ten masakr v mořských vlnách. Bezbranné velryby prostřílené harpunami, které se z posledních sil snažily uplavat před...

31. května 2026

EU Inc. Brusel plánuje jednotný trh, státy se na něm ale musí domluvit

Premium
Dokument „Jedna Evropa, jednotný trh- strategický plán“ představuje politický i...

Ze sedmadvaceti národních trhů členských zemí Evropské unie by podle plánu měl vzniknout jeden společný. Jeho dokončení by znamenalo vyšší růst, vyšší mzdy i životní úroveň. Kvůli neúplnému...

31. května 2026

Volby 1996: Jak si Zeman s Klausem plácli a zrodila se Havlova „blbá nálada“

Premium
Zemák. Miloš Zeman vsadil na objíždění republiky v autobuse Zemák. Na jeho...

Z té doby si mnozí z nás pamatují Havlův termín o „blbé náladě“, Klausovo utahování opasků a slavnou „nevýhru“ a Zemanovu „spálenou zemi“. Přesně před 30 lety se konaly první volby do Sněmovny v...

30. května 2026

USA urychlí stažení vojsk z Evropy. Plán představí spojencům v příštích týdnech

Vlajky NATO a USA vlají u vchodu do budovy v první den summitu NATO v...

Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Dnes to na webu uvedl německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní...

30. května 2026  19:26,  aktualizováno  19:50

U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel cyklista. Srazilo ho osobní auto

ilustrační snímek

U obce Chýstovice na Pelhřimovsku zemřel v sobotu kolem poledne cyklista, srazilo ho osobní auto. Nehoda se stala na silnici II/112, informovala mluvčí policie Dana Čírtková. Okolnosti nehody policie...

30. května 2026  19:33

Komunisty nově vede Roun. Nedokázali nás zničit, řekla při loučení Konečná

Nový předseda KSČM Roman Roun při pčedstavení volebních lídrů hnutí Stačilo! v...

Nového šéfa si zvolili komunisté. Bude jím dosavadní mluvčí strany, volební lídr Stačilo! v loňských podzimních volbách do Sněmovny v Pardubickém kraji Roman Roun. Porazil místopředsedu strany Milana...

30. května 2026  18:38,  aktualizováno  19:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Byl to strašný adrenalin. Je jako skořápka, líčí restaurátoři záchranu lebky z betonu

Premium
Restaurátorka a akademická malířka Blanka Valchářová a historik Michael...

Jsou zvyklí pracovat pomalu a s rozvahou. Když jim ale zavolala policie, že mají co nejrychleji dostat lebku svaté Zdislavy z betonového krunýře, do kterého ji zalil zloděj relikvie, ihned se dali do...

30. května 2026  19:27

Kulturní dědictví zachráníme před zkázou Země odvozem na Měsíc, plánují aerolinky

Snímky pořízené během mise Artemis II, při níž loď Orion s posádkou obletěla...

Japonská letecká společnost Japan Airlines (JAL) chce od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. V novém projektu plánuje stěhovat předměty kulturní hodnoty, kterým na Zemi hrozí zánik v...

30. května 2026  19:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.