V Jeruzalémě našli archeologové žraločí zuby, pochází z dob dinosaurů

V archeologickém nalezišti v Davidově městě ve východním Jeruzalémě našli archeologové 20 žraločích zubů z doby před miliony let. Jejich přítomnost zůstává prozatím záhadou. Článek o nálezu vyšel v odborném časopisu Frontiers in Ecology and Evolution.