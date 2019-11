Skoncujme s bojkotem Izraele, vyzývají liberální Arabové Blízký východ

Z arabských zemí nyní Izrael oficiálně udržuje diplomatické vztahy pouze s Jordánskem a Egyptem. Ostatní státy Židy v lepším případě ignorují, v tom horším nenávidí. A přesně to by skupina liberálních Arabů chtěla změnit.

Novináři, politici, diplomaté, umělci či koránští badatelé se rozhodli, že svým krajanům nabídnou jiný pohled na stát, který v dohledné době neplánuje zmizet z mapy světa. Spolupracujme a pomůžeme nejen sobě, ale i Palestincům, říkají.



Nová iniciativa podotýká, že izolace a napadání Izraele ze strany blízkovýchodních zemí škodí především jejich občanům. Arabské státy podle ní přicházejí o miliardy dolarů, protože s prosperujícím židovským státem neobchodují.

„Arabové jsou první a jedinou obětí bojkotu Izraele,“ řekl egyptsko-britský právník Eglal Gheita na středeční inaugurační schůzi organizace. Ta si říká Arabský výbor pro regionální integraci. A podle deníku The New York Times, který měl na konferenci jako jediný přístup, ji tvoří desítky lidí s marockým, iráckým, libanonským, egyptským či súdánským pasem.



Situace se však v posledních letech přece jen zlepšuje. Izrael se začal nenápadně sbližovat se Saúdskou Arábií a ledy pomalu tají i v dalších zemích. Arabští hráči totiž s Židy sdílejí obavu z rozpínavého Íránu. Tamní prezident Hasan Rúhání například Izrael loni označil za „rakovinový nádor“.

„Zdá se, že je teď Izrael jakýmsi větším přítelem nebo spíš menším nepřítelem než Írán, což hraje svou roli,“ přiznává organizátor projektu a blízkovýchodní analytik Joseph Braude s tím, že nepřátelství vůči Íránu ale nepotrvá věčně a vztahy s Izraelem je třeba vybudovat na pevnějších základech „společného lidství“.

Jedním z členů výboru je i synovec a jmenovec bývalého egyptského prezidenta Anvar Sadat. Bývalý vládce Egypta se kdysi zasloužil o dojednání míru s Izraelci a dostal za to Nobelovu cenu míru. Doma tehdy sklidil bouři a 6. října 1981 podlehl atentátu. Egypt exkomunikovali z Ligy arabských států i dalších arabských organizací.



Prezidentův synovec v jeho linii pokračuje. Hlasitě kritizuje také současného šéfa své země Abdala Fattáha Sísího, proti kterému chtěl loni kandidovat ve volbách, ovšem kvůli údajnému nátlaku si svůj záměr rozmyslel stejně jako další kandidáti.

Kromě veřejného znevažování vládců není v arabských zemích populární ani velebení Izraele a nový integrační výbor zatím ani zdaleka nezastupuje většinovou společnost. Někteří jeho členové se tak obávají, že je po návratu domů čeká odplata.

Zakladatelé výboru uvádějí, že je sponzorují výhradně američtí sponzoři, ale že si časem chtějí najít další, ideálně na Blízkém východě. Dušují se, že v projektu nejsou žádným způsobem zapojení Izraelci.

A zdůrazňují, že cílem jejich projektu není nekritické vyzdvihování země, která už desítky let okupuje palestinská území. Naopak, uspokojivých vztahů se židovským sousedem se nedá dosáhnout bez vyřešení budoucnosti Palestinců, dodávají.

Ale je potřeba s Izraelem mluvit a mnozí obyvatelé regionu o to stojí, míní zakladatelé výboru. „Potkal jsem spoustu Arabů, kteří čekali, až přijde někdo jako já,“ popisuje jeden z hlavních mužů iniciativy, egyptský novinář Mustafa el-Dessouki. Právě regionální média také liberální Arabové vyzývají, aby přestala šířit „radikalismus a nenávist“ a nenaváděla své čtenáře k nepřátelství vůči Židům.

„Lékaři nás nebrali jako Araby či Palestince, ale jako pacienty“

Do Arabského výboru pro regionální integraci se zapojil také jeden Palestinec. Třiasedmdesátiletý profesor Mohammed Dajani Daoudi v minulosti učil na jeruzalémské univerzitě Al-Quds. Ovšem jen do doby, kdy své palestinské studenty vzal na výlet do Osvětimi, aby jim názorně ukázal zvěrstva, kterými si Židé prošli.

Přišel vyhazov, výhrůžky a nadávky, že je zrádce a kolaborant. K neúspěšným mírovým dohodám mezi Palestinci a Izraelci dnes Daoudi říká, že zahrnovaly jen „debaty mezi diplomaty a generály“. A to byl jejich problém, nezasely totiž semínka míru do srdcí obyčejných lidí a celých národů.

Sám před pár lety vzpomínal na svá matoucí setkání s izraelskými lékaři a vojáky, kteří několikrát ošetřovali jeho rodiče. K oběma se chovali s respektem a pomohli jim stejně jako kterémukoliv Izraelci. To nečekal a postupně to změnilo jeho pohled na lidi, o kterých se do té doby dozvídal jen negativa.



„Byl jsem svým nepřítelem zmatený, pro mého otce i mou matku udělali vše, co mohli. Začal jsem vidět jinou, lidskou stránku nepřítele,“ popsal palestinský akademik pro The New York Times.