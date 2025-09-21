Izrael sjednocuje islámský svět. Pákistán přibral Saúdy pod svůj jaderný deštník

Izraelská akce porušila suverenitu Kataru a rozbila již tak napjaté vztahy mezi Izraelem a státy Zálivu. Dauhá napjatě vyčkávalo, jak se k situaci postaví Spojené státy. Tedy nejbližší spojenec Izraele, ale zároveň strategický a energetický partner Kataru. Ačkoli Donald Trump poslal svého šéfa diplomacie Marka Rubia, aby katarskou stranu uklidnil, nakonec se postavil za Izrael.
Většina států Zálivu si vrásky z oslabeného hnutí Hamás nedělá, ale nyní vnímá izraelské vojenské akce jako největší bezpečnostní hrozbu v regionu.