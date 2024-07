Zítra tě zabiju, říkal mi. Zachráněný Izraelec líčí psychický teror v Gaze

„Tak moc jsem se bál, že už je neuvidím. Bál jsem se. Představoval jsem si, že moje matka, můj otec ani můj bratr už nikdy neuslyší slova ‚mám tě rád‘,“ šeptá Andrej Kozlov v rozhovoru s americkou stanicí CNN a přemáhá pláč. Zpět u svých milovaných je zhruba měsíc. Předchozích osm měsíců strávil v palestinském Pásmu Gazy, kam ho odtáhli teroristé z Hamásu.

Ve chvílích největšího vedra na něj jeho věznitelé házeli deky, takže se koupal ve vlastním potu. Když se zeptal na svou rodinu, dozvěděl se, že už na něj dávno zapomněla. Pověděli mu také, že ho zabijí a celou vraždu natočí na video. „První den mi jeden z nich sundal pásku z očí a začal mi naznačovat, co chce udělat,“ vypráví Kozlov.

Nejdřív muž ukázal na sebe a řekl „já“. Pak na hodinky – „zítra“ – a poté na Kozlova: „Tebe“. Přidal ještě symbol kamery, slovo „film“ a nakonec prsty vytvořil zbraň: „Zabít“. Tehdy si ruský přistěhovalec, který se v Izraeli usadil teprve před dvěma lety, myslel, že je to jeho poslední den na tomto světě. Jak však hodiny ubíhaly, strach pomalu polevoval. Stejný muž mu dokonce později prsty ukázal srdíčko.

O několik dní později Kozlov podle svých slov pochopil, že jej zřejmě nechají naživu. Sami dozorci mu oznámili, že ho chtějí vyměnit za Palestince v izraelských věznicích. „Ty půjdeš do Izraele, naši lidé do Gazy a na Západní břeh,“ řekli mu. Sedmadvacetiletý Kozlov byl nakonec na palestinském území až do chvíle, kdy ho při operaci Arnon vysvobodila izraelská armáda.

Součástí psychického teroru, kterému byl v Gaze vystaven, přitom byla i neustále podsouvaná myšlenka, že jej vláda jeho země chce zabít, protože je stejně jako ostatní rukojmí pro Izrael tak akorát problém, kterého se potřebuje zbavit. Když vojáci skutečně přišli, pomyslel si, že ho pošlou na smrt. Tou mu ostatně teroristé z Hamásu vyhrožovali už od začátku, Kozlov se paradoxně cítil v ohrožení z obou stran.

Zajali jej na hudebním festivalu Supernova, kde pracoval jako ostraha. „Bral jsem to jako snadno vydělané peníze,“ uvedl muž. Právě mu končila směna, když se přes hranici Pásma Gazy začali valit první ozbrojenci. „Říkal jsem si, že teď pojedu domů, půjdu si lehnout a všechno bude fajn. Ale ne, to se nestalo,“ vzpomíná na osudný 7. říjen.

O pár minut později už utíkal lesem s „možná dvěma sty nebo třemi sty lidmi“. Děsilo ho dunění střelby, ale i brutální videa z útoku, která se mezitím začala šířit na sociálních sítích. Teroristé brutálně zavraždili na 1 200 lidí nejen na festivalu, ale i v kibucech a vesnicích kolem Gazy. Ve chvíli, kdy Kozlov a další lidé doběhli na pole, spatřili „auto plné mužů v zelených uniformách“. Ve chvíli, kdy mu jeden z nich kynul, aby si nasedl do auta, si Kozlov myslel, že je to člen izraelské speciální jednotky.

Až když si muž sedl na zadní sedadlo a začal vykřikovat pokyny v arabštině, mu došlo, že míří do Gazy. „Trvalo mi asi sedm minut, než jsem pochopil, že mě nezachránili, ale unesli,“ popisuje a vysmívá se své naivitě. Když auto dorazilo do Gazy, mladého muže překvapilo množství lidí, které tam uviděl. Gazané na kolech, na oslech, všichni slavili. „Byl to jejich životní večírek. Ta jejich radost byla tak divoká a barbarská. Pamatuji si obzvlášť jeden obličej. Vypadal jako predátor. Oči měl doširoka otevřené. Lidé se pokoušeli dostat do auta, silně nám bušili na okna,“ vypráví.

V zajetí ho postupně přesouvali z místa na místo, třeba do nedostavěné budovy nebo kuchyně pekárny či restaurace. Na některých stanovištích měli k dispozici pouhý kyblík místo záchoda. „Tři dny jsem byl spoutaný provazem, pak až do půlky prosince pomocí řetězů,“ říká Kozlov. „Ty první dny byly opravdu strašné. Trvalo jim dva dny, než mě vzali do koupelny. Předtím mi dali jen prázdnou lahev a řekli mi, abych ji použil, i když jsem byl spoutaný. Později mě nutili močit jako pes, s vodítkem na krku, a volali ‚běž, běž, běž‘. Bylo jim jedno, že si nemůžu sundat kalhoty. Bylo to to hrozné,“ líčí.

„Nemohl jsem nic dělat. Bili mě, kolenem mi dávali rány do břicha. Celou dobu jsem si říkal: ‚Dělejte mi, co chcete, jen mi prosím nesahejte na intimní partie,“ dodává Kozlov, podle nějž byli během prvních tří měsíců pořád na doslech izraelského bombardování. „Báli jsme se každé bomby, kterou jsme uslyšeli. Pokaždé se začnete schovávat v rozích svého pokoje,“ podotýká s tím, že jeho věznitelé se tomu jen smáli a ptali se, čeho se tak bojí.

Buclatému Muhammadovi často hráblo

Když mu pak během prosince sundali pouta, dovolili mu si trochu zacvičit, začal také pravidelně dostávat jídlo. Tehdy se ocitl v domě člena Hamásu a palestinského novináře Abdulláha al-Džamala, který pracoval pro arabskou stanici Al-Džazíra a téměř denně vydával články obviňující izraelské síly z masakrů v Gaze. Kozlov jej přes zástěnu často slýchával ťukat do laptopu.

Podle listu The New York Times si dozorci dávali velký pozor na to, aby neprozradili svá jména. Pro trojici rukojmích tak všichni byli Muhammad. A ti je pak začali rozlišovat pomocí přezdívek Velký Muhammad, Malý Muhammad, Vysoký Muhammad či Muhammad s buclatými tvářičkami. Tím byl al-Džamal, který se na rozdíl od ostatních z bytu ani nehnul. Právě zde Kozlov strávil půl roku a slyšel, jak si teroristovy děti hrají ve vedlejší místnosti, poslouchal hlasy jeho ženy a otce. Ti všichni při izraelské operaci zemřeli.

V novinářově bytě rukojmí hlídali muži s kalašnikovy a „velkým nožem“. „Hlavní dozorce (al-Džamal) měl rozdvojenou osobnost a často mu hráblo. Řekl nám: ‚Mám dvě tváře: Jednu dobrou a pak tu druhou. Nerad bych, abyste ji viděli, můžu vás zabít,‘“ líčí Kozlov.

V „dobrých“ dnech mu prý po ránu nabízel, aby si s nimi zahrál karty. Rukojmí se také občas mohli dívat na televizi a každou sobotu večer sledovali přenos z izraelských demonstrací žádajících jejich propuštění. Jindy se však Kozlov vzbudil a hned pochopil, že má tu čest s druhou tváří. „V takovou chvíli s ním vůbec nemluvíte,“ zdůrazňuje. Tresty totiž přicházely i za sebemenší prohřešky. Jednou si Kozlov například před jídlem umyl ruce pitnou vodou. „Dozorce si toho všiml a řekl: ‚Říkal jsem ti, abys to nedělal, ano?‘“

Televize CNN minulý měsíc oslovila lékaře Itaie Pessacha, který se o Kozlova a další tři osvobozená rukojmí stará. Ten popsal, že Izraelci byli pravidelně biti, a zajetí vylíčil jako „tvrdou zkušenost se spoustou násilí, téměř každý den“. „Byla tam období, kdy nedostali téměř žádné jídlo, pak přišly časy, kdy to bylo trochu lepší, ale celkově má kombinace psychického stresu, podvýživy anebo nedostatečné výživy významný dopad na zdraví,“ uvedl lékař.

Přes to všechno Kozlov vnímá, že měl štěstí. Za oněch osm měsíců zahlédl i ostatní rukojmí, ale mluvit o tom nechtěl. „Je to bolestivé a pro ně by to bylo i nebezpečné,“ vysvětlil. Na dotaz, zda byli ostatní v horším stavu než on sám, odpověděl: „Ano, byli.“ Apeluje proto na izraelské představitele, aby se pokusili pochopit, jak se rukojmí cítí. „Musíme je dostat domů, co nejdřív to půjde. Nevím jak. Ale musíme to udělat okamžitě,“ vyzývá.

Nekonečná vyjednávání o míru

Izraelský vyjednávací tým se v noci na čtvrtek vrátil z Kataru, kde probíhalo další kolo jednání o příměří mezi hnutím Hamás a Izraelem a o propuštění zbývajících rukojmích. Nyní se bude pokračovat v egyptské Káhiře. Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zdůrazňuje, že rozhovory zkoumaly pouze způsoby, jak přivést rukojmí domů a zároveň „zajistit, aby bylo dosaženo všech válečných cílů“.

Netanjahu později obvinil Hamás z požadavků, které jsou s příměřím v rozporu. Podle egyptských bezpečnostních zdrojů rozhovory pokročily v otázkách rukojmích a stažení izraelských sil, ale na bezpečnostních opatřeních a zárukách příměří se stále pracuje. Izrael a Hamás se podle egyptských zdrojů mimo jiné shodly na mechanismu správy Gazy po válce. Nyní se podle nich pracuje na požadavcích Hamásu na písemné záruky, že dohoda povede k trvalému příměří.

Poté, co se Kozlov dostal do izraelského vrtulníku a uviděl, jak se Gaza vzdaluje, začal plakat. A po minutě ho přemohl smích. Sociální sítě pak obletělo video z jeho shledání s matkou. Hned, jak ji uviděl, rozplakal se a padl jí k nohám. „Nenapadají vás žádná slova,“ poznamenává. V zajetí často myslel na matčinu kuchyni, i když podle ní ji předtím vždycky nesnášel. „Ale tam jsem o ní snil,“ usmívá se. Izraelský Rus se do Svaté země odstěhoval sám, rodina za ním přijela z Ruska.

Dosud neumí příliš hebrejsky a i mantru, která ho v Gaze držela naživu, si podle portálu Ynet opakoval částečně v ruštině. „Jsi naživu. Každý den je darem. Má rodina na mě čeká, naživu a v pořádku,“ kladl si na srdce. Po prožitém utrpení v jeho životě přibyly další dvoje narozeniny – jedny už bude navždy slavit 7. října, kdy ho unesli, a druhé 8. června, kdy se dostal na svobodu. A rád by, aby si i zbývajících zhruba 120 rukojmích v budoucnu mohlo do života přidat další významné milníky.