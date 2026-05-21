Všechny aktivisty mířící do Pásma Gazy Izrael deportoval, Turecko vyslalo letadla

Izraelská armáda lodě s humanitární pomocí zastavila začátkem tohoto týdne v mezinárodních vodách. Zadržela při tom 422 osob ze čtyř desítek zemí, které poté zavlekla do Izraele, což řada západních států odsoudila.
Ještě větší kritiku vyvolalo ve středu video, které zachycuje desítky spoutaných aktivistů klečících na zemi, a to pod dohledem maskovaných příslušníků izraelských bezpečnostních složek a za přítomnosti ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira.
Na záznamu jsou také vidět policisté srážející jednu aktivistku k zemi. Ben Gvir na videu s úsměvem mává izraelskou vlajkou či pokřikuje na zadržené aktivisty.
„Svlékli mě, odhodili brýle a zůstal jsem jen v plavkách. Bili nás a kopali do nás. Slyšel jsem také křik ostatních, někomu určitě zlomili žebra,“ popsal podle italských médií své zadržení novinář Alessandro Mantovani, korespondent novin Il Fatto. Také italský poslanec Dario Carotenuto uvedl, že byl při zatýkání udeřen pěstí do oka a že některé aktivistky si stěžovaly na sexuální násilí.
Video, které Ben Gvir na síti zveřejnil s dodatkem „Takhle vítáme podporovatele terorismu. Vítejte v Izraeli“, ve středu odsoudily Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie, Řecko, Polsko či Itálie.
Špatné zacházení s aktivisty označily za nepřijatelné, ohavné či nelidské. Některé země si kvůli incidentu předvolaly izraelského velvyslance.
Izrael zavedl námořní blokádu Pásma Gazy v roce 2007.