Izrael a Libanon se dohodly na prodloužení příměří o 45 dní
Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel
Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....
Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby
Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.
Malý Rus a Zdeněk Svěrák dobyli filmová plátna. Oscarový fenomén Kolja slaví 30 let
Kradete kufry a cizí území. Věta, která měla být v polovině devadesátých let vlastně jen vtipným povzdechem zahořklého starého mládence na filmovém plátně, dnes rezonuje s mrazivou geopolitickou...
Rusko tlačí na nový plynovod do Číny. Je to bezpečnější alternativa, tvrdí
Válka na Blízkém východě může rozhodnout i o osudu dlouho diskutovaného projektu Síla Sibiře 2, tedy plánovaného plynovodu mezi Ruskem a Čínou. Moskva se nyní snaží Peking přesvědčit, že pozemní...
Trumpovy vlastenecké plány nekončí. Podél řeky Potomac chce zahradu hrdinů
Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti Truth Social oznámil, že podél řeky Potomac v hlavním městě Washingtonu u příležitosti 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na...
Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně
Agrární organizace Visegrádské skupiny (V4) vyzvaly Evropskou komisi, aby kvůli krizi v mlékárenství neprodleně spustila krizovou rezervu. Podle nich se v Evropě hromadí mléko, které mělo původně...
Admirál USA tvrdí, že ví o jediném útoku na Írán s civilními oběťmi. Směšné, říká expertka
Vzdušný úder na dívčí školu v Mínábu je jediným incidentem s civilními oběťmi ve válce proti Íránu, o kterém velitel oblastního velitelství amerických sil CENTCOM admirál Brad Cooper ví. Podle deníku...
„Zabil ji Putin.“ Ruská disidentka spáchala sebevraždu kvůli válce a represím
Ruská oceánoložka a disidentka Nina Litvinovová spáchala ve věku 80 let sebevraždu. V dopise na rozloučenou ze své smrti vinila válku proti Ukrajině a systematické represe proti odpůrcům režimu v...
Jak „špion“ Trump (ne)nahlédl do Si Ťin-pchingova zápisníku
Lidé na sociálních sítích se baví videem, na kterém americký prezident Donald Trump při jednání s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem nakoukl do zápisníku. Ten se totiž kvůli úhlu kamery jevil...
V Nuslích srazila tramvaj ženu. Po dlouhé resuscitaci je v kritickém stavu
V Praze 4 na tramvajové zastávce Pod Jezerkou došlo v pátek po šesté hodině večerní ke srážce tramvaje s chodkyní. Přivolaným záchranářům se na místě po dlouhé resuscitaci podařilo u ženy obnovit...
Tma a americký bič. Kubě dochází palivo i čas, Trump dal jasné ultimátum
Kuba je s palivovými rezervami na nule. Washington dal rozpadající se zemi nemilosrdné ultimátum – nabízí stomilionovou záchranu, ovšem s podmínkou kapitulace režimu. Během tajné schůzky CIA s klanem...
Bubblify International a Trdlokafe Development 1 oznámily soudu svůj úpadek
Společnosti Bubblify International a Trdlokafe Development 1, které jsou součástí skupiny Twist, oznámily Městskému soudu v Praze svůj úpadek a navrhly jeho řešení formou reorganizace. Již dříve se...
Čínský prezident Si Ťin-pching v září přijede do USA, přijal Trumpovo pozvání
Čínský prezident Si Ťin-pching na podzim navštíví na pozvání prezidenta Donalda Trumpa Spojené státy, uvedl v pátek čínský ministr zahraničí Wang I. Návštěva by se měla uskutečnit 24. září. Trump...
Ambiente vydalo k výročí vlastní sběratelské karty. Vzácné nabízejí slevu na útratu
Sběratelské kartičky nejsou jen doménou sportovců nebo filmových hrdinů, muzikantů, wrestlerů, influencerů nebo dokonce psů. Vlastní edici právě vydala i gastronomická skupina Ambiente, která si tak...