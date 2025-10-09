Izrael a Hamás souhlasily s první fází mírového plánu, uvedl Trump

  1:19aktualizováno  1:24
Hamás a Izrael souhlasily s první fází mírového plánu. Oznámil to před několika minutami americký prezident Donald Trump. Hamás brzy předá všechna rukojmí a izraelská armáda se stáhne na dojednané pozice, dodal Trump na síti Truth Social. Informaci potvrdil i mluvčí katarského ministerstva zahraničí, píše agentura Reuters. Ohlášení uvítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně...

Americký prezident Donald hovoří před vysokými vojenskými vůdci na základně námořní pěchoty Quantico ve Virginii. (30. září 2025)

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua
Propalestinské protesty v Los Angeles. (2. října 2025)
„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit, že Izrael a Hamás souhlasily s první fázi našeho mírového plánu. To znamená, že všechna rukojmí budou velmi brzy osvobozena a Izrael stáhne své vojáky na dojednanou linii,“ napsal Trump krátce před 1:00 SELČ.

Mluvčí katarského ministerstva zahraničí, které se podílelo na jednání mezi Izraelem a Hamásem, Madžíd Ansárí uvedl, že dohoda počítá se zastavením bojů, předání izraelských rukojmích, propuštění jistého počtu palestinských vězňů a navýšení objemu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy.

Další detaily oznámí zprostředkovatelé později.

„S pomoc boží je všechny přivedeme domů,“ uvedl krátce po oznámení uzavření dohody izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Dohoda povede k ukončení války

Dohoda uzavřená s Izraelem podle Hamásu povede k ukončení války, výměně izraelských rukojmích a palestinských vězňů a stažení izraelské armády.

V pondělí v Egyptě začaly nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem na základě návrhu, který předložil americký prezident Trump. Ten vedle propuštění rukojmích a zastavení bojů řeší také řadu otázek ohledně poválečné budoucnosti Pásma Gazy.

Palestinské území by mělo být demilitarizované a po nějakou dobu by mu měla vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru, kterému má předsedat Trump.

6. října 2025

Válka v Izraeli

