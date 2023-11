Izraelská armáda tvrdí, že Hamás ukryl v mešitě ve městě Gaza dílnu na rakety

Izraelská armáda dnes uvedla, že v jedné z mešit ve městě Gaza nalezla dílnu pro rakety, kterou používalo radikální hnutí Hamás. Píše to server The Times of Israel. Izrael dlouhodobě tvrdí, že hnutí Hamás používá nemocnice či mešity pro vojenské účely, což představitelé Hamásu odmítají. Tvrzení armády nelze v době bojů nezávisle ověřit.