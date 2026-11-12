Geograficky odříznutý kout mezi Polskem a Litvou je v Česku znám jako Královec. Město ještě v roce 1255 založil Řád německých rytířů na počest českého krále Přemysla Otakara II., který se postavil do čela křižáckých vojsk proti pohanským Prusům. V reakci na ruskou anexi čtyř ukrajinských oblastí a fingovaná referenda satirická kampaň v roce 2022 hlásala, že v Kaliningradu proběhlo „úspěšné referendum“ a že se přibližně 98 procent obyvatel vyslovilo pro připojení k Česku a přejmenování na Královec, aby Česko konečně získalo přístup k moři.
Vladimir Putin varoval, že jakýkoliv pokus o izolaci regionu vyvolá okamžitou reakci všemi dostupnými prostředky.