Italský kuchař odmítal dávat ananas na pizzu. Australská restaurace ho vyhodila

Tamburella pracoval v italské restauraci La Costa, která mezitím již byla uzavřena a která si podle listu The Guardian zakládala na své autentičnosti.
Tamburella odmítl připravit pizzu s ovocem třikrát během čtyř let. Podle něj pokyny nadřízených urážely jeho kulturu. Svého zaměstnavatele prý žádal, aby si zjistil, jak je pro Italy důležité nedávat ananas na pizzu, napsala BBC. Stát Queensland, ve kterém se restaurace nachází, je srdcem australské komerční produkce ananasů.
Tamburellův bývalý zaměstnavatel jako další důvody jeho propuštění uvedl nevhodný jazyk, způsob, jakým komunikoval a celkové přispívání k eskalaci a frustraci na pracovišti.
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Tamburella musel kvůli ztrátě zaměstnání začít od začátku proces, který mu má umožnit jako zahraničnímu kvalifikovanému pracovníkovi získat v Austrálii trvalý pobyt.
Tamburella teď podle údajů na platformě LinkedIn pracuje v jiné restauraci v Brisbane. Na jejím jídelníčku podle stanice ananas nefiguruje.