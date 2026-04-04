Levicová starostka jaderského letoviska Daniela Angeliniová nákup vily městem prostřednictvím aukce označila za „akt lásky a vize“ i vítězství pro celé město.
Radnice přitom odrazila konkurenci v podobě soukromého kupce, jenž býval členem neofašistického Italského sociálního hnutí (MSI) založeného v roce 1946 zbývajícími stoupenci Mussoliniho, poznamenal The Guardian.
|
Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc
Vila byla podle něj postavena v roce 1893 a v roce 1934 ji koupila Mussoliniho druhá manželka Rachele, přičemž fašistický diktátor místo během svých pobytů využíval k vládním záležitostem.
|
Castro, Kaddáfí, Mussolini. Kdo také dostal Řád bílého lva?
Po druhé světové válce a pádu fašistického režimu v Itálii přešla nemovitost do veřejného vlastnictví a byla v ní například veterinární klinika. Paky byla na čas opuštěná, než ji v 90. letech koupila spořitelna, která ji zrekonstruovala a v roce 2005 otevřela jako místo pro umělecké výstavy. Nicméně loni se ji rozhodla vydražit, podotkl The Guardian.