Italská média zveřejnila fotografie a videa z krátkého setkání mezi Trumpem a Meloniovou na summitu G7, který se tento týden konal ve francouzském letovisku Évian-Les-Bains. Oba politici na záběrech sedí na gauči a hovoří spolu. Na konci si podají ruce.
Italská televize La7 v pátek odvysílala krátký rozhovor s Trumpem, který jednání komentoval. „Pravděpodobně byla ráda, že jsem s ní mluvil, nemusel jsem to dělat,“ uvedl podle televize Trump. Meloniová podle něj úpěnlivě žádala o fotografii s ním. „Já bych to býval i neudělal, ale bylo mi jí líto,“ řekl americký prezident k tomu, proč na snímek přistoupil.
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Meloniová na to následně zareagovala a označila Trumpova prohlášení za „zcela vymyšlená“. „Nevím, proč se prezident Spojených států takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu,“ uvedla premiérka. „Jednu věc si ale musí zapamatovat - já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ dodala.
Místopředseda italské vlády a ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že ruší plánovanou návštěvu Spojených států. „Vážná a urážlivá slova prezidenta Trumpa na adresu předsedkyně vlády Giorgii Meloniové urážejí celou Itálii,“ uvedl Tajani. Jeho cesta do USA se měla uskutečnit 21. a 22. června.
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Vztahy mezi Meloniovou a Trumpem výrazně ochladly za války s Íránem. Řím vlažně reagoval na americký návrh, aby státy NATO vytvořily námořní misi v Hormuzském průlivu v době trvání bojů s Íránem. Italská vláda také podle médií nejméně jednou odmítla souhlasit s použitím amerických základen na italském území pro bojové mise nad Íránem.
Meloniová po Trumpově návratu do Bílého domu loni v lednu usilovala o nadstandardní vztahy s americkým prezidentem. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Chladnější vztahy s Trumpem podle analytiků mohou Meloniové politicky prospět, protože americký prezident je mezi italskými voliči krajně nepopulární a jen 15 procent z nich schvaluje podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání.