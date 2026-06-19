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Meloniová žadonila o fotku se mnou, bylo mi jí líto, chlubí se Trump. Řím reaguje

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  14:16
Italská premiérka Giorgia Meloniová podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. šéf Bílého domu dodal, že se snímkem souhlasil, protože mu bylo italské premiérky líto. Meloniová se ohradila a řekla, že si Trump věc vymyslel. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA.

Italská média zveřejnila fotografie a videa z krátkého setkání mezi Trumpem a Meloniovou na summitu G7, který se tento týden konal ve francouzském letovisku Évian-Les-Bains. Oba politici na záběrech sedí na gauči a hovoří spolu. Na konci si podají ruce.

Americký prezident Donald Trump hovoří s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou v rámci summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (17. června 2026)
Italská premiérka Georgia Meloniová, francouzský prezident Emmanuel Macron a americký prezident Donald Trump na summitu G7 (16. června 2026)
ředsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, americký prezident Donald Trump, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová a indický premiér Narenda Modi při společné fotografii lídrů zemí G7 a pozvaných států během summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains (16. června 2026)
Prezident Donald Trump hovoří s německým kancléřem Friedrichem Merzem (vlevo), předsedou Evropské rady Antoniem Costou (vpravo) a italskou premiérkou Giorgií Meloniovou během pracovního oběda s představiteli zemí G7 a Blízkého východu ve francouzském Evian-les-Bains. (16. června 2026)
62 fotografií

Italská televize La7 v pátek odvysílala krátký rozhovor s Trumpem, který jednání komentoval. „Pravděpodobně byla ráda, že jsem s ní mluvil, nemusel jsem to dělat,“ uvedl podle televize Trump. Meloniová podle něj úpěnlivě žádala o fotografii s ním. „Já bych to býval i neudělal, ale bylo mi jí líto,“ řekl americký prezident k tomu, proč na snímek přistoupil.

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Meloniová na to následně zareagovala a označila Trumpova prohlášení za „zcela vymyšlená“. „Nevím, proč se prezident Spojených států takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu,“ uvedla premiérka. „Jednu věc si ale musí zapamatovat - já ani Itálie nikdy nežadoníme,“ dodala.

Místopředseda italské vlády a ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že ruší plánovanou návštěvu Spojených států. „Vážná a urážlivá slova prezidenta Trumpa na adresu předsedkyně vlády Giorgii Meloniové urážejí celou Itálii,“ uvedl Tajani. Jeho cesta do USA se měla uskutečnit 21. a 22. června.

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Vztahy mezi Meloniovou a Trumpem výrazně ochladly za války s Íránem. Řím vlažně reagoval na americký návrh, aby státy NATO vytvořily námořní misi v Hormuzském průlivu v době trvání bojů s Íránem. Italská vláda také podle médií nejméně jednou odmítla souhlasit s použitím amerických základen na italském území pro bojové mise nad Íránem.

Meloniová po Trumpově návratu do Bílého domu loni v lednu usilovala o nadstandardní vztahy s americkým prezidentem. Oba konzervativní politici mají podobný pohled například na migraci. Chladnější vztahy s Trumpem podle analytiků mohou Meloniové politicky prospět, protože americký prezident je mezi italskými voliči krajně nepopulární a jen 15 procent z nich schvaluje podle průzkumu agentury Ipsos jeho jednání.

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