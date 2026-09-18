Itálie chce poslat vojenské lodě proti Húsíům do průlivu Báb al-Mandab

Podle Crosetta má italské vojenské námořnictvo dostatečnou sílu, aby ochránilo italské nákladní lodě v průlivu Báb al-Mandab i bez unijní námořní mise Aspides, která je aktivní v Rudém moři.
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„Pravděpodobně se zapojíme tak, aby tam italské lodě mohly začít proplouvat, aniž by čekaly na to, až se evropská byrokracie dohodne s tou naší,“ uvedl Crosetto. Záležitost chce v příštích dnech projednat s vládou a parlamentem.
Záměr vyslat do oblasti námořní misi Crosetto odůvodnil dopady, které zpoždění v námořní dopravě může mít na ekonomiku a běžný život občanů.
Průliv Báb al-Mandab je významnou námořní trasou mezi Evropou a Asií, která využívá Suezský průplav, což je často případ nákladních plavidel směřujících do italských přístavů.
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S húsíjskou ofenzivou zahájenou na začátku tohoto měsíce s cílem získat kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab se v Jemenu opět rozhořela občanská válka, kterou v roce 2022 utlumilo příměří. Húsíové současně provádějí raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rijád odpovídá vzdušnými údery na pozice povstalců, které naopak podporuje Írán.