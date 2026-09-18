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Itálie chce poslat vojenské lodě proti Húsíům do průlivu Báb al-Mandab

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  9:43
Vrtulník italského námořnictva AW101 doprovází plavidlo italského námořnictva...

Vrtulník italského námořnictva AW101 doprovází plavidlo italského námořnictva Vulcano během cvičení u Sicílie (23. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
Italský ministr obrany Guido Crosetto (27. července 2023)
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
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Itálie je připravena vyslat své vojenské lodě do průlivu Báb al-Mandab nad rámec unijní námořní mise Aspides. Uvedl to ministr obrany Guido Crosetto. Podle něj by vojenská plavidla měla chránit italské nákladní lodě, aniž by bylo nutné čekat na „evropskou byrokracii“. V posledních týdnech roste znepokojení ohledně situace v průlivu kvůli ofenzivě jemenských povstalců z řad Húsíů.

Podle Crosetta má italské vojenské námořnictvo dostatečnou sílu, aby ochránilo italské nákladní lodě v průlivu Báb al-Mandab i bez unijní námořní mise Aspides, která je aktivní v Rudém moři.

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„Pravděpodobně se zapojíme tak, aby tam italské lodě mohly začít proplouvat, aniž by čekaly na to, až se evropská byrokracie dohodne s tou naší,“ uvedl Crosetto. Záležitost chce v příštích dnech projednat s vládou a parlamentem.

Záměr vyslat do oblasti námořní misi Crosetto odůvodnil dopady, které zpoždění v námořní dopravě může mít na ekonomiku a běžný život občanů.

Průliv Báb al-Mandab je významnou námořní trasou mezi Evropou a Asií, která využívá Suezský průplav, což je často případ nákladních plavidel směřujících do italských přístavů.

Ofenziva Húsíů nebere konce. Dobyli další ostrovy v Rudém moři

S húsíjskou ofenzivou zahájenou na začátku tohoto měsíce s cílem získat kontrolu nad průlivem Báb al-Mandab se v Jemenu opět rozhořela občanská válka, kterou v roce 2022 utlumilo příměří. Húsíové současně provádějí raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rijád odpovídá vzdušnými údery na pozice povstalců, které naopak podporuje Írán.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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