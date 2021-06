Vražda ze cti v Itálii. Dívka si nechtěla vzít bratrance, strýc ji uškrtil

Jejím jediným proviněním bylo, že si nechtěla vzít svého bratrance. Nyní leží zavražděná kdesi mezi skleníky s ovocem. Osmnáctiletá Saman Abbasová zmizela koncem dubna po hádce s rodiči, kteří ji kvůli smluvenému sňatku chtěli poslat z Itálie zpět do rodného Pákistánu.

Dívka nejdřív utekla z domu, píše list The Times s tím, že se pak vrátila pro doklady. „Dejte mi je!“ křičela údajně na rodiče. Samanina otce však naštvalo, že už jeho dcera jeden vztah má. „Chceš si vzít někoho jiného?“ zeptal se jí. „Ne, chci odsud odejít,“ odpověděla dcera.

Přítele podle vlastního výběru ovšem opravdu měla. Chodila s jiným Pákistáncem. Tomu ještě před svou smrtí napsala, že slyšela matku, jak plánuje její vraždu. „Je to jediná možnost,“ řekla prý k tomu, jak se zachovat k ženám, jež se odmítají podřídit pravidlům správného muslimského života.

Dívka proto požádala svého milého, aby zavolal policii, pokud se do dvou dnů neozve. Strážci zákona pak do domu Samaniných rodičů volali počátkem května, kdy zjistili, že manželé odletěli do Pákistánu. Ovšem bez dcery.

Italští policisté pátrají po těle pohřešované:

Sky tg24 @SkyTG24 È stato consegnato alle autorità Ikram Ijaz, uno dei cugini di #SamanAbbas, scomparsa dallo scorso 29 aprile a #Novellara. Si indaga per omicidio https://t.co/fUTzHqMcdH https://t.co/ASHDlYzLMU oblíbit odpovědět

Když se italští novináři ptali, kam se Saman poděla, otec odvětil, že odjela do Belgie. O tom, co se dívce stalo, povyprávěl karabiníkům až její šestnáctiletý bratr. Zastavili ho na italsko-francouzské hranici spolu s jeho třiatřicetiletým strýcem Danishem Hasnainem. Zde policie nevědomky udělala osudovou chybu, když Hasnaina nechala odjet.

Právě on totiž Saman zabil. V odjezdu policisté zabránili jen bratrovi, protože je mladistvý a neměl potřebné doklady. Mladík pak vypověděl, že rodina sestru předala strýci, který ji s pomocí dvou bratranců uškrtil.

Policie následně našla video z průmyslových kamer na farmě ve městě Novellara nedaleko Modeny, kde dívčin otec pracuje. Na jednom záběru Saman vychází z domu i s rodiči, ti se však o dvě minuty později vrátí. „Myslíme si, že právě v tuto chvíli ji předali strýci,“ popsal jeden z vyšetřovatelů takzvané vraždy ze cti.

Další záběry pak ukázaly tři muže za domem, jak nesou lopaty a pytel. Hasnain navíc jednomu ze svých známých napsal, že „dobře odvedli svou práci“, čímž zřejmě odkazoval na spáchanou vraždu. „Když se nás na ni budou ptát, řekneme, že je v Pákistánu,“ cituje ho list La Repubblica.

Samanino tělo nyní policisté i za pomoci detektorů kovů a psovodů hledají na pozemcích statku. Pátrají také po uprchlém strýci, bratranci i obou rodičích.

Druhého bratrance Ikrama Ijaze už zadržely úřady ve Francii a deportovaly zpět do Itálie, uvedla agentura ANSA. Všech pět Pákistánců podezírají z vraždy a manipulace s tělem oběti.

Kauza otřásla Itálií a věnují se jí mnohé přední deníky. Italská unie islámských komunit také podle BBC minulý týden v reakci na otřesný případ vydala fatvu, ve kterém zakázala vynucené sňatky.

Pocta zavražděné Saman v deníku La Repubblica: