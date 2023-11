Její život teprve začínal. Itálii pobouřila vražda mladé Giulie, volá po změně

Giulii Cecchettinovou z městečka Vigonovo zabil její majetnický expřítel Filippo Turetta. Zmizela poté, co se s ním sešla a dala si s ním večeři. Domů už nedošla, nedaleko ji muž poprvé napadl. Zraněná dívka se zřejmě pokusila utéct, Turetta ji však dostihl, přelepil jí ústa lepicí páskou, naložil do auta a odvezl jinam. Nakonec ji ubodal. Jak píše La Repubblica, hádku na ulici viděl jeden ze sousedů a zavolal policii. Ta však nepřijela.

Turetto svou expřítelkyni poté odvezl jinam, kde ji znovu zbil a shodil na zem tak, že Giulia narazila hlavou o obrubník. Bezvládnou ji pak naložil znovu do auta. Jeho čin dokonce částečně zachytily dopravní kamery. Na záběrech lze podle médií vidět, jak mladou ženu bije. Kamery policii zásadně pomohly. Pátralo se totiž nejen po něm, ale i po ní. Lidé doufali, že se jen pohřešuje a je naživu. Její tělo se však – údajně se zhruba dvaceti bodnými ranami – našlo zabalené v igelitu ve škarpě nedaleko jezera Barcis severně od Benátek.

Dívčina sestra Elena v médiích popsala, že se bála Turettovy majetnické povahy, ale nikdy ji prý nenapadlo, že by své partnerce ublížil. Jenže Giulia se s ním pak rozhodla rozejít, což mladík odmítl přijmout. Po vraždě utekl do Německa, kde ho zhruba o týden později dopadla policie a začala připravovat vydání podezřelého zpět do Itálie.

I díky kamerám vystopovala cestu jeho černého Fiatu Punto z Itálie přes Rakousko až do Lipska. Zatkla ho poté, co se mu auto na silnici rozbilo, podle jiných verzí už neměl peníze na benzín. Za uplynulý týden také vyplynuly na povrch detaily o vztahu tohoto páru. Turetta prý svou dívku pořád kontroloval a prohlížel jí mobil. Neustále jí psal a volal, když s ním právě nebyla, a žárlil údajně i na to, že dokončí školu dřív než on. Turetta je o rok mladší než Giulia.

„Často bývá popisován jako monstrum, ale on není monstrum. Monstrum je výjimka, člověk vyloučený ze společnosti, za kterého společnost nenese odpovědnost. Ale ta tady je. Monstra nejsou nemocná, jsou to zdraví synové patriarchátu a kultury znásilnění,“ uvedla Giuliina sestra a zmínila i pojem femicida, tedy vraždu ženy, ke které došlo kvůli jejímu pohlaví.

„Femicida je vražda, kterou spáchal stát, protože právě stát nás nedokáže ochránit. Musíme financovat centra proti násilí a dát možnosti těm, kteří hledají pomoc. Nedržte minutu ticha za Giulii, ale celé to tu vypalte,“ dodala.

Zjištění, že je pohřešovaná studentka mrtvá, vyvolalo v Itálii bouři. V průběhu celého posledního týdne se konaly demonstrace, pietní akce za zavražděnou Giulii i shromáždění připomínající jména dřívějších obětí násilných mužů. Podle agentury AP se jedné z vigilií zúčastnili i Turettovi rodiče. Ženy i muži vyšli do ulic Padovy, Boloni, Milána či Říma. Tam se bude velký protest konat i v sobotu, kdy celý svět slaví Mezinárodní den proti násilí na ženách (viz box).

Důvodem, proč právě po této vraždě došla Italkám trpělivost s obrovskou mírou genderově podmíněného násilí v jejich společnosti, je zřejmě i mládí této oběti. Její život totiž skončil dřív, než vůbec začal. Giulia měla právě promovat a získat titul inženýrky v oblasti biomedicíny, píše list The New York Times s tím, že univerzita v Padově už oznámila, že Giulia svůj diplom dostane in memoriam.

Před domem zavražděné se objevily dárky, svíčky, květiny i její fotografie. Transparenty na demonstracích vzkazovaly, aby se konečně přestalo řešit, zda se italské dcery chrání, a místo toho se pozornost zaměřila na výchovu italských synů. Protože tady je pachatelem rodilý Ital.

Mezinárodní den proti násilí na ženách V sobotu 25. listopadu si svět připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách. Cílem je zvýšit povědomí o znásilňování, domácím násilí a dalších formách násilí, kterým ženy čelí. Rozsah a skutečná povaha problému jsou lidem navíc často skryté. I na to chce tento svátek upozornit. Pětadvacátým listopadem navíc startuje kampaň OSN „Nabarvi svět na oranžovo“, která trvá šestnáct dní a dále bojuje proti genderově podmíněnému násilí. Symbolem je oranžová barva. Kampaň končí 10. prosince, což je Mezinárodní den lidských práv.

„Konec femicidám. Genderově podmíněné násilí je problém patriarchátu. Ne všichni muži, ale dost na to, abychom se všechny bály. Ne všichni muži, ale jaksi je to vždy muž,“ říkaly nápisy na plakátech. Odkazovaly tak i na častý obranný argument mužů v diskusích ve smyslu „já to nedělám, ne všichni muži jsou takoví“.

O případu zabité Giulie se v posledních dnech diskutuje v televizních pořadech, tisk neustále plní nové zprávy o jejím osudu. Hlavní večerní program televize RAI se tématu rovněž věnoval a na pozadí byly portréty žen, které letos v Itálii zavraždili.

K pobouřeným ženám se přidala i italská premiérka Giorgia Meloniová, která zmínila tamní dlouhou tradici násilí na ženách páchaného jejich partnery a expartnery a poznamenala, že se zdá, že se situace v poslední době ještě zhoršuje.

Podle dat italského ministerstva vnitra za letošní rok v zemi k 12. listopadu zemřelo 102 žen, z toho 53 zavraždili jejich současní nebo bývalí milenci. „Každá jedna žena zabitá proto, že se „provinila“ svou svobodou, je anomálie, kterou nemůžeme tolerovat. A to mě pohání k tomu, abych pokračovala v cestě za zastavením tohoto barbarství,“ napsala na sociálních sítích.

Předsedkyně vlády také oznámila, že parlament už schválil vládní návrh, který se prostřednictvím preventivních opatření snaží o větší ochranu ohrožených žen. Meloniová zmiňuje například elektronické náramky pro agresory či jednodušší vydávání soudního zákazu přiblížení k dotyčné ženě. Soudy také mají řešit případy domácího násilí přednostně.

Kromě toho vláda výrazně navýšila finanční prostředky určené na „plán boje proti násilí a na ochranu žen, které se dostávají z násilných situací“. Ve středu o tomto zákonu jednali senátoři a i v jejich diskusích často zaznívalo jméno Giulie Cecchettinové. Večer jej pak schválili. Ve školách se také podle Meloniové rozjela osvětová kampaň a Italky nyní častěji uslyší o krizové lince 1522.

Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni Avevamo tutti sperato in questi giorni che Giulia fosse viva. Purtroppo le nostre più grandi paure si sono avverate. Uccisa. Provo una tristezza infinita nel vedere le fotografie sorridenti di questa giovane ragazza e, insieme alla tristezza, una grande rabbia. Ringrazio le Forze… https://t.co/RBsDN7reQX oblíbit odpovědět

Ministerstvo vnitra také vyzvalo školy, aby toto úterý držely minutu ticha nejen za Giulii, ale i „všechny ostatní týraní ženy a oběti násilí“. Mnozí studenti však namísto ticha zvolili „minutu hluku“. „Nemlčme! Pro Giulii. Pro všechny,“ vyzvala skupina Non Una Di Meno na Instagramu. Organizace sdružující rektory tamních univerzit pak slíbila, že spustí projekty, díky kterým by studenti měli mít o genderově podmíněném násilí větší povědomí.

Podle právničky a viceprezidentky národní sítě proti násilí D.i.Re Eleny Biaggioniové však nejsou problémem chybějící zákony, byť by se prý daly vylepšit. „Problémem je uplatňování těchto zákonů,“ upozorňuje. Přestože je podle NYT míra násilí na ženách v Itálii podobná jako jinde v Evropě, právnička varuje, že „problém je strukturální a prorostlý celou společností“. „A změna kulturních zvyklostí vyžaduje čas a opatření na mnoha frontách,“ míní.

Senátorka Demokratické strany Valeria Valente pak říká, že domácí násilí jen odráží šovinismus hluboce prorostlý italskou společností. „Vzpomeňte si na ty sexistické vtipy, reklamy, obtěžování na pracovišti a neschopnost mnoha mužů akceptovat autoritu žen. Nejedná se tu o jednoho násilníka, je to obecný postoj,“ popisuje. „Je čas říct dost, definitivně, totálním a drastickým způsobem, jakémukoliv pozůstatku této šovinistické a machistické kultuře, která je v naší společnosti tak rozšířená,“ poznamenal i ministr školství Giuseppe Valditara.

Také premiérka podotkla, že připravovaná opatření budou k ničemu, „pokud nebudeme schopni potvrdit velkou pravdu, kterou v této srdcervoucí chvíli připomněl otec mladé Giulie Cecchettinové“. „A sice: ‚Pravá láska nezabíjí.‘ Opravdová láska nikdy neubližuje, to dokáže jen zvrácené pojetí vztahu mezi mužem a ženou,“ uzavírá Meloniová.