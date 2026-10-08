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Meloniová protlačila spornou volební reformu. Jde vám jen o moc, zuří opozice

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  15:25
Elly Schleinová, předsedkyně opoziční Demokratické strany, s projevem během...

Elly Schleinová, předsedkyně opoziční Demokratické strany, s projevem během hlasování o volební reformě. (8. října 2026) | foto: Reuters

Italská Poslanecká sněmovna před hlasováním o volební reformě, kterou...
Výsledky hlasování o volební reformě, kterou představila italská premiérka...
Italská premiérka Giorgia Meloniová (4. září 2026)
Italská Poslanecká sněmovna před hlasováním o volební reformě, kterou...
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Italská Poslanecká sněmovna ve čtvrtek definitivně schválila spornou volební reformu prosazovanou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Nový systém zavádí poměrné zastoupení a bonus, který zajistí parlamentní většinu koalici, jež získá více než 42 procent hlasů. Reforma může významně ovlivnit výsledek parlamentních voleb plánovaných na příští rok.

Pro návrh se v tajném hlasování vyslovilo 227 poslanců, proti bylo 164. Meloniová tvrdí, že cílem reformy je zvýšit šanci na stabilní vládu. Středolevá opozice naopak kabinet obviňuje, že změnou volebních pravidel chce zvýšit své šance na udržení moci.

Podle dosavadního volebního systému se zhruba dvě třetiny poslanců volily poměrným systémem a zbývající třetina v jednomandátových obvodech. Podle analytiků tento způsob patrně zvýhodňoval opozici.

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Schválení reformy provázela ostrá parlamentní debata. Opoziční poslanci vládu obvinili z porušování demokratických pravidel, protože prosazuje změnu volebního systému před volbami. „Jen do toho, změňte volební zákon. My stejně vyhrajeme za jakéhokoli volebního systému,“ prohlásila šéfka Demokratické strany Elly Schleinová.

Pravicová strana v čele s Meloniovou minulý měsíc oslavila téměř čtyři roky u moci a stala se nejdéle působící italskou vládou od druhé světové války. Její koalice však nyní podle průzkumů zaostává za opozicí. Podporu vládních stran navíc oslabuje nová krajně pravicová skupina Národní budoucnost.

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Schválení reformy si vyžádalo čtyři hlasování v parlamentu a ukončilo několik měsíců sporů uvnitř vládní koalice. Ty zpochybňovaly schopnost Meloniové udržet jednotu svého politického spojenectví před příštími volbami.

Spory se soustředily především na část reformy, která voličům umožňuje vybírat preferované kandidáty z kandidátních listin. To by omezilo vliv stranických vedení na to, kteří kandidáti získají mandát. Koalice nakonec přijala kompromis, podle něhož budou mít automatickou přednost kandidáti uvedení na začátku listin. Vedoucí představitelé stran si tak zachovají značný vliv na výběr poslanců.

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