Italská vláda končí. Premiér Conte rezignuje kvůli rozpadu koalice s Ligou

Hlava státu může rozpustit parlament a vypsat předčasné volby, nebo se pokusit zprostředkovat sestavení nové vlády. Conte, který působil jako nestranický předseda vlády, svůj záměr odstoupit oznámil na zasedání senátu. Rezignaci pojede večer předložit prezidentovi.

Salvini na jednání zopakoval svůj názor, že kdokoli se bojí jít k volbám a podrobit se „soudu lidu“, není svobodný člověk.

Bezprostřední konec současného kabinetu v úterý už signalizoval šéf druhé z koaličních stran, populistického Hnutí pěti hvězd (M5S) Luigi Di Maio, který na Facebooku Contemu poděkoval za jeho dosavadní práci.

„Ať už se stane cokoli, chci říct, že mi bylo ctí s vámi v této vládě spolupracovat,“ vzkázal Di Maio Contemu skrze sociální sítě. „Liga se bude muset zodpovídat za své chybné rozhodnutí vše zničit,“ dodal.

Salvini ohlásil odchod z vládní koalice před dvěma týdny. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby. Ty by mohly jeho stranu vynést do pozice nejsilnějšího politického hráče, protože podle preferencí je Liga nyní jasně nejsilnější stranou a mohla by získat až 36 procent hlasů.

O tom, zda Italové skutečně půjdou k volbám o tři a půl roku dříve, než bylo původně plánováno, však zdaleka není rozhodnuto. Ve hře totiž je vytvoření vlády bez účasti Ligy nebo přechodného úřednického kabinetu. Jak Hnutí pěti hvězd, tak opoziční Demokratická strana (PD) totiž odmítají předčasné volby na podzim kvůli schvalování rozpočtu na příští rok a dalších klíčových zákonů.

Conte, když se vládní koalice teprve rozjížděla:

