Italové vydají do Německa Ukrajince podezřelého z útoku na Nord Stream

Italská policie zadržela devětačtyřicetiletého muže letos v srpnu v Rimini na základě evropského zatykače vydaného Německem, kde dotyčný čelí obviněním z možného podílu na útoku na plynovody Nord Stream v roce 2022. Muž, označovaný v médiích jen jako Serhij K., se vydání do Německa opakovaně bránil.
Do Německa nyní bude vydán v příštích dnech, uvedl jeho právní zástupce. Podle agentury DPA bude v nejbližších dnech předán německé policii a poté převezen letecky do Německa. Pravděpodobně bude souzen v Hamburku.
|
„Akce ve spravedlivé válce“. Polsko nevydá podezřelého z útoku na Nord Stream
„Zůstávám přesvědčen, že po úplném soudním řízení v Německu dojde k osvobození,“ řekl k rozhodnutí italského soudu, jehož odůvodnění ještě nebylo zveřejněno, advokát Canestrini.
Podle německého státního zastupitelství byl Serhij K. členem skupiny, která v září 2022 pomocí výbušnin poničila plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Muž obvinění odmítá a tvrdí, že byl v té době na Ukrajině.
|
Sedm sabotérů, všichni z Ukrajiny. Němci už znají pachatele útoku na Nord Stream
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa a do provozu byl uveden v roce 2011. V době útoku v září 2022 jím však plyn neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí poškodil výbuch 26. září 2022.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země však už vyšetřování ukončily.