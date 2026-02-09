Chyba zhatila naděje dvouletého dítěte. Zdravotníci srdce „spálili“ suchým ledem

  17:22
Tragickou chybu při převozu srdce k transplantaci vyšetřují italské úřady. Dvouleté dítě z Neapole trpící závažnou kardiomyopatií už bylo připravené na sále, když se zjistilo, že dovezený orgán je nenávratně zničený. Zdravotníci jej totiž místo klasického ledu obalili suchým ledem.
Transplantace srdce, ilustrační snímek

Transplantace srdce, ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Hořký příběh bez šťastného konce“, jak případ popisuje deník Corriere della Sera, se stal loni 23. prosince. Z národní databáze tehdy přišla dlouho očekávaná zpráva. Pro dvouletého pacienta z Neapole se našlo vhodné srdce. Pocházelo z Jižního Tyrolska, kde se o pár dní dříve utopil čtyřletý chlapec.

Tým v Neapoli je připraven, operační sál je nachystaný, rodiče malého pacienta čekají venku. Poté, co srdce dorazilo do cíle, však šokovaní zdravotníci zjistili, že jejich kolegové v Bolzanu do přepravky místo klasického ledu dali suchý led. Ten měl devastující následky, extrémní chlad srdce „spálil“. Lékařům už se ho nepodařilo zachránit.

Nejsem chirurg, ale vím vše. Britové vyšetřují praktiky tureckých klinik

Transplantace se tak musela zrušit a pacient zůstal na jednotce intenzivní péče. Případ okamžitě začala vyšetřovat policie v Neapoli i Bolzanu. Interní vyšetřování zahájila také neapolská nemocnice. Nejpravděpodobnější hypotézou podle italských médií je, že se chyby dopustil pracovník zapojený do přípravy a přepravy orgánu.

Vedení nemocnice v Jižním Tyrolsku už vzkázalo, že odpovědnost nese strana příjemce orgánu, dodává portál Sky News. „Je třeba zdůraznit, že dárcovství a transplantace jsou vysoce specializované a složité postupy, přičemž kompetence a odpovědnost za odběr srdce, jeho správné uchování během přepravy a následnou transplantaci spočívají na týmu přijímajícího transplantačního centra,“ uvedli lékaři.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Chyba zhatila naděje dvouletého dítěte. Zdravotníci srdce „spálili" suchým ledem

