„Hořký příběh bez šťastného konce“, jak případ popisuje deník Corriere della Sera, se stal loni 23. prosince. Z národní databáze tehdy přišla dlouho očekávaná zpráva. Pro dvouletého pacienta z Neapole se našlo vhodné srdce. Pocházelo z Jižního Tyrolska, kde se o pár dní dříve utopil čtyřletý chlapec.
Tým v Neapoli je připraven, operační sál je nachystaný, rodiče malého pacienta čekají venku. Poté, co srdce dorazilo do cíle, však šokovaní zdravotníci zjistili, že jejich kolegové v Bolzanu do přepravky místo klasického ledu dali suchý led. Ten měl devastující následky, extrémní chlad srdce „spálil“. Lékařům už se ho nepodařilo zachránit.
Transplantace se tak musela zrušit a pacient zůstal na jednotce intenzivní péče. Případ okamžitě začala vyšetřovat policie v Neapoli i Bolzanu. Interní vyšetřování zahájila také neapolská nemocnice. Nejpravděpodobnější hypotézou podle italských médií je, že se chyby dopustil pracovník zapojený do přípravy a přepravy orgánu.
Vedení nemocnice v Jižním Tyrolsku už vzkázalo, že odpovědnost nese strana příjemce orgánu, dodává portál Sky News. „Je třeba zdůraznit, že dárcovství a transplantace jsou vysoce specializované a složité postupy, přičemž kompetence a odpovědnost za odběr srdce, jeho správné uchování během přepravy a následnou transplantaci spočívají na týmu přijímajícího transplantačního centra,“ uvedli lékaři.