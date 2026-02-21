V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce

  11:39
V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Chlapec zemřel na jednotce intenzivní péče „v důsledku náhlého a nevratného zhoršení jeho klinického stavu“, oznámila neapolská nemocnice.
Matka dvouletého italského chlapce Domenica, jenž zemřel po transplantaci...

Matka dvouletého italského chlapce Domenica, jenž zemřel po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. (21. února 2026)

Matka dvouletého italského chlapce Domenica, jenž zemřel po transplantaci...
Matka dvouletého Tommasa za doprovodu médií na cestě do nemocnice Monaldi, kde...
Matka dvouletého Tommasa na cestě s plyšákem do nemocnice Monaldi, kde bylo...
Italská nemocnice Monaldi, kde bylo transplantováno srdce, jež bylo poškozeno...
Případ v Itálii plnil titulky novin několik týdnů, mimo jiné proto, že při snaze o záchranu malého pacienta se zdravotníci patrně dopustili několika pochybení, která jsou předmětem vyšetřování.

Pro chlapce, který se narodil se srdeční vadou, se po dlouhém čekání na konci minulého roku konečně našlo dárcovské srdce. Během transportu z Bolzana do Neapole však bylo nesprávně chlazeno a vážně poškozeno. Podle DPA bylo chlazeno na minus 80 místo plus čtyři stupně Celsia.

Dvouletému chlapci voperovali poškozené srdce. Bojuje o život, matka prosí papeže

Protože lékaři chlapcovo srdce již odebrali, nenapravitelně poškozený orgán i tak implantovali. Při životě byl hoch udržován pomocí ECMO (mimotělní membránové oxygenace), která může být úspěšná jen po omezenou dobu.

Ve středu tým lékařů rozhodl, že nová operace s potenciální transplantací nového srdce by byla marná – mimo jiné proto, že jiné orgány, jako jsou jeho ledviny, již správně nefungovaly.

Matka chlapce Patrizia Mercolinová oznámila záměr založit nadaci nesoucí jméno jejího syna, „aby se na Domenika nezapomnělo a aby se pomohlo dalším dětem“.

21. února 2026

Část Česka zasáhne ledovka, obleva zvedne hladiny řek

Kvůli silné ledovce byla už v neděli uzavřena silnice III/36711 mezi Bedihoští...

Meteorologové varují před tvorbou ledovky, a to především na severozápadní a střední Moravě. Nejhorší situace bude v neděli ráno, ale lokálně mohou problémy přetrvat i do odpoledních hodin. V...

21. února 2026  11:10

Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybějí nám lidé, říkají ocenění podnikatelé

Jiří Šafář získal logo Regionální potravina za Mělnický křen a Leoš Zahrádka z...

Logo Regionální potravina je pro mnohé zemědělce potvrzením kvality, pro jiné příležitostí, jak se zviditelnit. Dva ocenění podnikatelé – Jiří Šafář s Mělnickým křenem a Leoš Zahrádka z Farmy...

21. února 2026

Lhůta pro přihlášky na střední školy skončila, zájemců je zatím méně než loni

ilustrační snímek

Uchazečů o studium na středních školách je zatím méně než loni. Lhůta pro podání přihlášek skončila k páteční půlnoci. Na webu elektronického systému pro podávání přihlášek DiPSy bylo v sobotu krátce...

21. února 2026  10:57

Vyhláška o zdravějším stravování naráží na silný odpor. Co budou děti nakonec jíst?

Základní škola v Dobřanech v Orlických horách zavedla po vzoru Skandinávie...

Děti v Hvožďanech na Příbramsku si k obědu pochutnávají na boloňských špagetách se sýrem. Místo masa je ale v omáčce čočka a pokrm na talíři doplňuje směs listových salátů. Žízeň školáci zahánějí...

21. února 2026  10:38

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl regionální ministr zdravotnictví...

21. února 2026  10:27

Česko si připomene výročí války na Ukrajině, v Praze vystoupí prezident Pavel

23.2. 2025 se lidé sešli na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském...

Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomenou čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění Společně za Ukrajinu!,...

21. února 2026  10:04

Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům

Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. Oznámil to poslanec Jorge Arreaza, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy...

21. února 2026  9:12

Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli,...

21. února 2026  8:48

Zakázat dětem sociální sítě? Dobrý nápad, říká oceněný učitel z prvního stupně

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan uspěl v regionálním kole ankety Zlatý Ámos – stal se Ústeckým Ámosem a postoupil do celostátního semifinále. „Na začátku je vždy...

21. února 2026  8:16

