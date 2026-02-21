V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce

Případ v Itálii plnil titulky novin několik týdnů, mimo jiné proto, že při snaze o záchranu malého pacienta se zdravotníci patrně dopustili několika pochybení, která jsou předmětem vyšetřování.
Pro chlapce, který se narodil se srdeční vadou, se po dlouhém čekání na konci minulého roku konečně našlo dárcovské srdce. Během transportu z Bolzana do Neapole však bylo nesprávně chlazeno a vážně poškozeno. Podle DPA bylo chlazeno na minus 80 místo plus čtyři stupně Celsia.
|
Dvouletému chlapci voperovali poškozené srdce. Bojuje o život, matka prosí papeže
Protože lékaři chlapcovo srdce již odebrali, nenapravitelně poškozený orgán i tak implantovali. Při životě byl hoch udržován pomocí ECMO (mimotělní membránové oxygenace), která může být úspěšná jen po omezenou dobu.
Ve středu tým lékařů rozhodl, že nová operace s potenciální transplantací nového srdce by byla marná – mimo jiné proto, že jiné orgány, jako jsou jeho ledviny, již správně nefungovaly.
Matka chlapce Patrizia Mercolinová oznámila záměr založit nadaci nesoucí jméno jejího syna, „aby se na Domenika nezapomnělo a aby se pomohlo dalším dětem“.