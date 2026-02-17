Dvouletému chlapci voperovali poškozené srdce. Bojuje o život, matka prosí papeže

Autor: ,
  10:22
Italská veřejnost v posledních dnech sleduje případ dvouletého chlapce, jehož život visí na vlásku po neúspěšné transplantaci srdce. Ta se podle informací médií nezdařila, protože orgán byl poškozen při převozu. Specialisté se také nemohou shodnout, zda je možné provést další transplantaci. Případ vyšetřuje prokuratura v Neapoli.
Matka dvouletého Tommasa za doprovodu médií na cestě do nemocnice Monaldi, kde...

Matka dvouletého Tommasa za doprovodu médií na cestě do nemocnice Monaldi, kde bylo jejímu synovi transplantováno srdce, jež bylo poškozeno během transportu do Neapole. (15. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Matka dvouletého Tommasa na cestě s plyšákem do nemocnice Monaldi, kde bylo...
Italská nemocnice Monaldi, kde bylo transplantováno srdce, jež bylo poškozeno...
Matka dvouletého Tommasa se svým právníkem na cestě do nemocnice Monaldi, kde...
Matka dvouletého Tommasa na cestě do nemocnice Monaldi, kde bylo jejímu synovi...
5 fotografií

Dvouletý Tommaso je stále na jednotce intenzivní péče v neapolské nemocnici Monaldi. Podle prohlášení lékařů z pondělního odpoledne je jeho stav velmi vážný, ale stabilní. V této nemocnici se na konci prosince neúspěšná transplantace uskutečnila.

Případem se média začala šířeji zabývat teprve před několika dny, kdy prokuratura v Neapoli oznámila vyšetřování šesti lékařů a zdravotníků kvůli podezření z neúmyslného poškození zdraví.

Podle počátečních zjištění vyšetřovatelů bylo srdce poškozeno při přepravě z Bolzana, kde bylo odebráno mrtvému čtyřletému dítěti, které se utopilo v bazénu. Srdce bylo dle vyšetřování umístěno do běžné plastové krabice, namísto specializované nádoby, která reguluje vnitřní teplotu. První zjištění také naznačovala, že k udržení teploty srdce použili suchý led místo běžného.

Český unikát. Lékaři odebrali dárci šest orgánů, všechny pak transplantovali

Matka chlapce stále doufá, že bude možné provést druhou transplantaci srdce, která by mohla dítěti zachránit život. „Žádám papeže, aby pomohl najít pro mého syna nové srdce. To je vše, co chci,“ uvedla pro italskou televizi. Tým lékařů, který se o chlapce stará, v pondělí prohlásil, že malý pacient splňuje podmínky pro další transplantaci.

Podle advokáta rodiny Franceska Petruzziho však římská dětská nemocnice Bambino Gesù, která má s těmito transplantacemi největší zkušenosti v Itálii, uvedla, chlapec již nenaplňuje podmínky pro to, aby dostal nové srdce. Žádné další srdce, které by mohl chlapec dostat, není k dispozici.

„Doufám, že se ti doktoři mýlí,“ odpověděla na výrok nemocnice chlapcova matka. O věci se ve středu mají poradit odborníci z různých částí Itálie.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům

Americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson...

Zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, bylo mu 84 let. Oznámila to jeho rodina. Jackson byl spolupracovník vůdce afroamerického hnutí za občanská práva...

17. února 2026  11:07

Ředitelem úřadu práce je od pondělí Chlopčík, post byl neobsazený od podzimu

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Úřad práce vede od pondělí někdejší šéf olomouckého úřadu práce a bývalý náměstek ministerstva práce Roman Chlopčík. Do funkce generálního ředitele ho jmenoval ministr práce Aleš Juchelka (ANO)....

17. února 2026  11:02

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice spolu vyrazí přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize Prima si začne vysílat v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o...

17. února 2026  10:56

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

17. února 2026  6:05,  aktualizováno  10:56

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

17. února 2026  10:54

Klíčová pomoc. Nebe nad Kyjevem střeží tajná letka pilotů z USA a Nizozemska

Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, uvedl prezident Volodymyr...

Nebe nad Kyjevem pomáhají střežit i veteráni amerického a nizozemského letectva. Spolu s ukrajinskými letci působí v letce vyzbrojené stíhačkami F-16, která zasahuje hlavně proti ruským střelám s...

17. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:49

Zásah na fakultě sociálních věd. Policisté kvůli výhrůžce zadrželi člověka

ilustrační snímek

Pražští policisté v úterý přijali oznámení o možné výhrůžce směřující k Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Okamžitě provedli opatření k zajištění bezpečnosti přítomných lidí. V...

17. února 2026  9:42,  aktualizováno  10:45

Prezident v debatě se školáky nastínil, zda bude znovu kandidovat. Má podmínku

Prezident Petr Pavel navštívil Základní školu Generála Františka Fajtla v...

Na základní škole v Letňanech zahájil Petr Pavel první den oficiální návštěvy Prahy. Se školáky debatoval mimo jiné o adopci pro stejnopohlavní páry, o svém prezidentování a zmínil, v jakém případě...

17. února 2026,  aktualizováno  10:26

Začíná splácení ceny za koalici, řekl Haas. Výbor řeší kauzy Babiše a Okamury

Šéfka mandátového a imuinitního výboru za hnutí ANO Helena Válková před...

Mandátový a imunitní výbor rozhoduje o doporučení všem poslancům, zda mají vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. U Babiše jde o kauzu...

17. února 2026  6:09,  aktualizováno  10:25

Dvouletému chlapci voperovali poškozené srdce. Bojuje o život, matka prosí papeže

Matka dvouletého Tommasa za doprovodu médií na cestě do nemocnice Monaldi, kde...

Italská veřejnost v posledních dnech sleduje případ dvouletého chlapce, jehož život visí na vlásku po neúspěšné transplantaci srdce. Ta se podle informací médií nezdařila, protože orgán byl poškozen...

17. února 2026  10:22

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Autobusu se po nehodě zablokovaly dveře, hasiči tahali děti ven oknem

Děti museli hasiči z autobusu dostat přes okénko u řidiče. Dveře byly...

Do příkopu u Strašína na Sušicku dnes ráno nešťastně zapadl linkový autobus se 14 dětmi na palubě. Zůstal tam zaklíněný tak, že nešly otevřít dveře. Přivolaní hasiči proto zvolili nouzovou cestu na...

17. února 2026  10:19

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučí s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se od rána koná poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Kino bude pro veřejnost otevřeno do 13:00. Samotná rodina se s herečkou rozloučila již v pondělí na přísně utajeném a...

17. února 2026  6:44,  aktualizováno  10:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.