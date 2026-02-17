Dvouletý Tommaso je stále na jednotce intenzivní péče v neapolské nemocnici Monaldi. Podle prohlášení lékařů z pondělního odpoledne je jeho stav velmi vážný, ale stabilní. V této nemocnici se na konci prosince neúspěšná transplantace uskutečnila.
Případem se média začala šířeji zabývat teprve před několika dny, kdy prokuratura v Neapoli oznámila vyšetřování šesti lékařů a zdravotníků kvůli podezření z neúmyslného poškození zdraví.
Podle počátečních zjištění vyšetřovatelů bylo srdce poškozeno při přepravě z Bolzana, kde bylo odebráno mrtvému čtyřletému dítěti, které se utopilo v bazénu. Srdce bylo dle vyšetřování umístěno do běžné plastové krabice, namísto specializované nádoby, která reguluje vnitřní teplotu. První zjištění také naznačovala, že k udržení teploty srdce použili suchý led místo běžného.
Matka chlapce stále doufá, že bude možné provést druhou transplantaci srdce, která by mohla dítěti zachránit život. „Žádám papeže, aby pomohl najít pro mého syna nové srdce. To je vše, co chci,“ uvedla pro italskou televizi. Tým lékařů, který se o chlapce stará, v pondělí prohlásil, že malý pacient splňuje podmínky pro další transplantaci.
Podle advokáta rodiny Franceska Petruzziho však římská dětská nemocnice Bambino Gesù, která má s těmito transplantacemi největší zkušenosti v Itálii, uvedla, chlapec již nenaplňuje podmínky pro to, aby dostal nové srdce. Žádné další srdce, které by mohl chlapec dostat, není k dispozici.
„Doufám, že se ti doktoři mýlí,“ odpověděla na výrok nemocnice chlapcova matka. O věci se ve středu mají poradit odborníci z různých částí Itálie.