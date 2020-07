Itálie vyvodila důsledky z pádu mostu. Polovinu dálnic bude spravovat stát

7:15 , aktualizováno 7:15

Itálie získá zpět do správy téměř polovinu dálniční sítě v zemi. Stane se tak poté, co vlivná italská rodina Benettonů oznámila, že se vzdá svého podílu ve firmě Autostrade per l’Italia, která dálniční infrastrukturu spravuje. Dohoda mezi státem a rodinou může urovnat vyostřený spor zaviněný zřícením mostu v Janově v roce 2018.